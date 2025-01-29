Участники СВО смогут дистанционно оформить выплату 500 тыс. рублей вместо земли

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Участники СВО из Подмосковья теперь могут в электронном виде оформить выплату 500 тыс. рублей взамен земельного участка. Эта мера поддержки участников спецоперации и семей погибших бойцов стала доступна в Московской области с 1 января, напомнили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«Анонсировав новую выплату, мы увидели большой отклик у наших бойцов. Сегодня запустили новую услугу на региональном портале, чтобы процесс оформления выплаты стал максимально простым. Подать заявление и подгрузить документы можно в электронном виде, без посещения ведомств», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Как уточнили в министерстве, единовременную денежную выплату смогут получить участники спецоперации, удостоенные звания Героя России или награждённые орденами за заслуги в СВО и являющиеся ветеранами боевых действий. При этом на день завершения своего участия в спецоперации они должны иметь место жительства в Московской области.
Поддержка коснётся и семей участников специальной военной операции, погибших от ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных в ходе участия в специальной военной операции.
Услуга доступна на региональном портале госуслуг по ссылке
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Лора Луганская