Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Участники СВО смогут дистанционно оформить выплату 500 тыс. рублей вместо земли

Участники СВО смогут дистанционно оформить выплату 500 тыс. рублей вместо земли

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Оригинал
Участники СВО из Подмосковья теперь могут в электронном виде оформить выплату 500 тыс. рублей взамен земельного участка. Эта мера поддержки участников спецоперации и семей погибших бойцов стала доступна в Московской области с 1 января, напомнили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«Анонсировав новую выплату, мы увидели большой отклик у наших бойцов. Сегодня запустили новую услугу на региональном портале, чтобы процесс оформления выплаты стал максимально простым. Подать заявление и подгрузить документы можно в электронном виде, без посещения ведомств», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Как уточнили в министерстве, единовременную денежную выплату смогут получить участники спецоперации, удостоенные звания Героя России или награждённые орденами за заслуги в СВО и являющиеся ветеранами боевых действий. При этом на день завершения своего участия в спецоперации они должны иметь место жительства в Московской области.



Поддержка коснётся и семей участников специальной военной операции, погибших от ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных в ходе участия в специальной военной операции.

Услуга доступна на региональном портале госуслуг по ссылке

Читайте также:

В Подмосковье запустили детский телефон доверия по короткому номеру 124

В Подмосковье с начала января родились более 4,5 тыс. детей

Жителям Подмосковья рассказали, кто и как может получить единое пособие
#минсоцразвития мо
#сво
#спецоперация
#выплаты
#земля
#участок
#подмосковье
#московская область
#цифровизация
#болатаева людмила
«Мама и папа всегда рядом»: Мария Погребняк поздравила сына с совершеннолетием
Мария Погребняк трогательно поздравила старшего сына Артёма с совершеннолетием
29 января 2025, 13:41

Артём, Владимир и Мария Погребняк (Фото: соцсети)

Старший сын Павла и Марии Погребняк Артём стал совершеннолетним. Мама очень тепло и трогательно поздравила ребёнка с днём рождения, посвятив ему большой пост.
«Артем, ты мой первенец, мой старший сын, и, помимо этого, ты для меня самый близкий и верный друг. У нас нет секретов — мы доверяем и вдохновляем друг друга», — написала известная российская певица, блогерша и бизнес-леди.

Многодетная мама назвала своего старшего сына олицетворением всех своих надежд и устремлений. Также она отметила, что Артём очень любящий, внимательный, воспитанный и умный парень.

Нынешний именинник — старший из трёх братьев, родившихся в семье известного российского футболиста Павла Погребняка («Спартак, «Зенит», «Штутгарт», «Фулхэм», «Тосно», «Урал», сборная России) и Марии. От первого мужа женщин воспитывает ещё младших Алексея и Павла. В 2023 году звёздная пара рассталась после 17 лет брака.

Через девять месяцев после громкого разрыва она получила предложение руки и сердца от бизнесмена Игоря Головинского. В сентябре прошлого года у пары родился сын Владимир.

Читайте также:

Мария Погребняк сыграла свадьбу в живописном месте на острове Маврикий

«Совсем скоро»: Мария Погребняк сделала заявление о будущем муже и ребенке Ольги Бузовой

«Изменила с танцором. Одно место у нее слабое»: Мария Погребняк раскрыла интимную тайну Лерчек
#бизнес
#певица
#спартак
#мама
#сборная россии
#урал
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Spectator: Путин будет уверен в победе на переговорах с Киевом
29 января 2025, 12:33

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Армия России быстро наступает, ВСУ терпят одно поражение за другим из-за кадрового дефицита в частях и полного хаоса в коммуникациях между подразделениями. В то же время, на Украине всё больше людей склоняются к компромиссам в обмен на мир и безопасность.
В таких условиях российский лидер пойдёт на переговоры с Киевом в полной уверенности в победе своей страны. Об этом пишут обозреватели британского издания Spectator. В публикации отмечается, что сейчас российские войска наступают быстрее, чем в 2022 году. За прошлый год под контроль России перешло свыше четырёх тысяч квадратных километров четыре важных города: Авдеевка, Селидово, Угледар и Курахово. Только за январь ВС РФ освободили 20 населённых пунктов.

В настоящее время численность ВСУ на линии боевого соприкосновения составляет около 250 тысяч солдат. Им противостоят двукратно превосходящие их силы противника, пишет автор статьи. Причём это численное превосходство постоянно увеличивается.

Кремль настаивает на разоружении и нейтралитете Украины, чтобы на ее земле не было никаких натовских войск. Путин требует, чтобы НАТО отвела войска от своих восточных границ. Конечно, иностранное СМИ не могло не намекнуть на возможные дальнейшие агрессивные планы России. Но вывод очевиден: миру на Украине — быть, причём на условиях Москвы. Даже руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов* накануне заявил, что существование страны окажется под угрозой, если до лета не начнутся мирные переговоры.

Читайте также:

США приостановили военную и экономическую поддержку Украины после указа Трампа

Путин: Запад уговорил Киев продолжать войну

Массированная атака БПЛА, наступление ВСУ под Суджей, штурмы в Курской области: последние новости СВО
#кремль
#нато
#всу
#вс рф
#путин
#солдат
#угледар
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ взяли под контроль населённый пункт Новоелизаветовка в ДНР
29 января 2025, 12:22

Фото: iStock/zim286

Российские войска взяли под контроль ещё один населённый пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в среду сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что речь идёт об освобождении Новоелизаветовки. Это удалось сделать благодаря активным наступательным действиям подразделения группировки войск «Центр».

Село Елизаветовка располагается в западу от Селидово. Его освобождение позволит российским войскам расширить плацдарм к юго-западу от Красноармейска. Также это позволит обойти украинские укрепления, расположенные к северу от линии Украинка – Новоелизаветовка – Надеждинка – Котляровка.

Также из сводки ведомства следует, что бойцы Центральной группировки нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Авдеевка, Новопавловка, Удачное, Щербиновка и Тарасовка.

Читайте также:

Массированная атака БПЛА, наступление ВСУ под Суджей, штурмы в Курской области: последние новости СВО

Зеленский обиделся на Путина за слова о его нелегитимности

Меркурис: после падения Красноармейска произойдет устранение Зеленского
#вс рф
#днр
#сво
#село
#всу
#атака
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский обиделся на Путина за слова о его нелегитимности
Зеленский в ответ на слова Путина о нелегитимности призвал Запад сплотиться
29 января 2025, 10:36

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский обиделся на слова президента России Владимира Путина о его нелегитимности и заявил, что российский лидер просто «боится переговоров с сильными личностями».
По мнению Зеленского, Путин «боится переговоров с сильными личностями», а его главной целью является затягивание боевых действий. Глава киевского режима также заявил, что российский президент не может «противостоять настоящему давлению лидеров».

«И именно поэтому мы должны действовать слаженно и решительно — все, кто имеет достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе. Настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому, — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее Путин в комментарии журналисту Павлу Зарубину заявил, что переговоры между Москвой и Киевом не будут являться легитимными, если провести их в ближайшее время, так как полномочия лидера Украины давно истекли, и он не может отменить собственный указ о запрете переговоров с Россией.

Читайте также:

Путин: Запад уговорил Киев продолжать войну

​Меркурис: после падения Красноармейска произойдет устранение Зеленского

AP: украинские чиновники могут лишиться зарплаты от Госдепа США
#сша
#президент
#указ
#зарплаты
#telegram
#чиновники
#мир
#зеленский
#запад
#путин
#киев
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Массированная атака БПЛА, наступление ВСУ под Суджей, штурмы в Курской области: последние новости СВО
29 января 2025, 10:03

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Активные боевые действия продолжаются в районах Угледара, Андреевки и Купянска, где российские войска добились определённых тактических успехов. Также наблюдаются постоянные обстрелы на Херсонском направлении. Российские силы применяют беспилотники для уничтожения артиллерийских позиций и контроля логистических маршрутов ВСУ. Подробности – в материале «Радио 1».

Курская область


В Курской области в районе Николаево-Дарьино российские десантные подразделения занимаются зачисткой лесных полос от украинских войск. После нескольких неудачных контратак со стороны ВСУ их активность снизилась, однако вероятность новых попыток вернуть утраченные позиции всё ещё сохраняется. В окрестностях Свердликово российские части продолжают штурмовать укреплённые позиции ВСУ в лесных массивах.

На участке Никольский – Кругленькое разгорелись особенно ожесточённые бои. По информации с мест, в ночь на 29 января украинское командование перебросило в Суджанский район свыше 100 десантников, которые сразу же начали контратаку на позиции российских войск в районе хутора Никольский. Однако атака была встречена интенсивным огнём и успешно отбита.

На Украине не надеются на скорое завершение конфликта
На Украине не надеются на скорое завершение конфликта

В районе Плехово украинские подразделения предприняли попытку вернуть контроль над селом, но столкнулись с сильным сопротивлением и понесли значительные потери, что вынудило их отступить. На подступах к Куриловке продолжаются ожесточённые бои. Сообщается, что российские войска смогли вытеснить противника с нескольких опорных пунктов, включая укрепления в самом посёлке и в окрестных лесах.


Россию за ночь атаковали более 100 беспилотников


В ночь на 29 января средства противовоздушной обороны России перехватили 104 беспилотных летательных аппарата, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Это стала вторая по величине атака с начала года.

Наибольшее количество дронов — 47 — было сбито над Курской областью. Кроме того, 27 беспилотников уничтожили над Брянской областью, 11 — над Смоленской, семь — над Тверской, и четыре — над Белгородской. Также по три БПЛА были сбиты над Нижегородской и Калужской областями, а по одному — над Ростовской и Ленинградской областями.


Херсонское направление


На Херсонском направлении обстановка остаётся стабильно сложной. Российские войска продолжают наносить удары по артиллерии, технике и позициям Вооружённых сил Украины с помощью беспилотников. Тем временем ВСУ продолжают обстреливать левобережную часть Херсонской области, выпустив за последние сутки 33 снаряда.


Запорожское направление


На Запорожском участке фронта ситуация остаётся без изменений. Российские операторы дронов усилили контроль над логистическими маршрутами противника в его тылу, продолжая атаки на цели в районе населённого пункта Преображенка, расположенного к северу от Орехова.
Фото: iStock/sommersby

Торецкое направление


В районе Торецка идут ожесточённые бои. Особенно напряжённая обстановка наблюдается на северной окраине города, где украинские силы пытаются удержать позиции в районе шахт «Торецкая» и «Фомиха». Ведутся активные действия с использованием дронов и дистанционное минирование всех возможных путей подхода.


Часовоярское направление


В Часов Яре российские войска добились тактических успехов в юго-западной части города. Однако ВСУ активно контратакуют на севере, и на некоторых участках российские подразделения были вытеснены с ранее занятых позиций.


Купянское направление


На Купянском направлении российские войска добились тактических успехов на южном участке, в районах Лозовой и Зеленого Гая. Минобороны РФ официально объявило об освобождении населённого пункта Двуречная, который расположен к северу от Купянска.

Читайте также:

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Путин: Запад уговорил Киев продолжать войну

Анохин: ядерный объект в Смоленской области был атакован беспилотником
#минобороны рф
#ночь
#контроль
#всу
#запад
#киев
#курская область
#атака
#статьи
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала 104 БПЛА ВСУ
29 января 2025, 07:38

Фото: iStock/e-crow

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 104 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сорок семь вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Курской областью, 27 – над Брянской областью, 3 – над Нижегородской областью, 11 – над Смоленской областью, 7 – над Тверской областью, 4 – над Белгородской областью, 3 – над Калужской областью, один – над Ростовской областью и один – над Ленинградской областью. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад убедил Украину продолжать конфликт. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Марочко: ВСУ в районе Волчанска не исполняют приказы об атаке позиций ВС РФ

Госсекретарь США Рубио обсудил с главой дипломатии ЕС Калласом давление на РФ

В Белгородской области пострадал человек из-за атаки дрона на многоэтажку
#конфликт
#владимир путин
#президент
#ес
#всу
#запад
#пво
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин: Запад уговорил Киев продолжать войну
29 января 2025, 07:28

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад убедил Украину продолжать конфликт. Об этом пишет РИА Новости.
Российский лидер отметил, что тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, вероятно, по инициативе бывшей американской администрации во главе с экс-президентом США Джо Байденом, уговорил украинцев продолжать войну.

Путин добавил, что это не является секретом, поскольку высокопоставленные украинские чиновники впоследствии открыто говорили об этом. Он также добавил, что руководство Великобритании не скрывает своих намерений и также публично заявляет о своем решении отказаться от соглашения и продолжить конфликт.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Читайте также:

Марочко: ВСУ в районе Волчанска не исполняют приказы об атаке позиций ВС РФ

Госсекретарь США Рубио обсудил с главой дипломатии ЕС Калласом давление на РФ

В Белгородской области пострадал человек из-за атаки дрона на многоэтажку
#сша
#россия
#помощь
#конфликт
#оружие
#соглашения
#владимир путин
#ес
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Марочко: ВСУ в районе Волчанска не исполняют приказы об атаке позиций ВС РФ
29 января 2025, 06:40

Фото: iStock/Michele Ursi

В районе Волчанска солдаты украинской армии не исполняют приказов об атаке на позиции ВС России. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«По перехваченным данным стало известно о саботировании подразделениями вооруженных формирований Украины приказов о штурме наших позиций в районе населенного пункта Волчанск. Вместо активных штурмовых действий боевики применяют, в большей степени, оборонительную тактику», — поделился Марочко с РИА Новости.

По словам эксперта, солдаты не выполняют приказ об атаке, ссылаясь на нехватку личного состава, неподходящую погоду и отсутствие необходимого количества материально-технических средств. По факту многочисленных случаев саботажа на позиции ВСУ в Волчанске направлена инспекционная проверка.

Читайте также:

Меркурис: после падения Красноармейска произойдет устранение Зеленского

Киевский режим забирал у родителей детей и вывозил их

Зеленский ответил Путину на слова о нелегитимности и переговорах
#проверка
#солдаты
#всу
#украина
#россия
#армия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Госсекретарь США Рубио обсудил с главой дипломатии ЕС Каллас давление на РФ
29 января 2025, 06:06

Фото: iStock/SurkovDimitri

Госсекретарь США Марко Рубио созвонился с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллос и поговорил о продолжении в оказывании давления на Россию. Об этом пишет Bloomberg.
Как пояснил источник издания причиной продолжения давления является достижение мира на Украине. К тому же политики обсудили укрепление сотрудничества между Вашингтоном и Брюсселем, а именно приоритеты сторон во внешней политике, которые возникают из-за Китая.

Напомним, что ранее Марко Рубио заявил об остановке финансовой поддержки Украины на 90 дней. В связи с этим ожидается остановка выплаты зарплат украинским чиновникам от Госдепа США.

Читайте также:

Офис Зеленского раскритиковал приостановку финансирования от США

Меркурис: после падения Красноармейска произойдет устранение Зеленского

Зеленский ответил Путину на слова о нелегитимности и переговорах
#сша
#украина
#евросоюз
#ес
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате