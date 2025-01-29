В Подмосковье запустили детский телефон доверия по короткому номеру 124

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Детский телефон доверия, по которому юные жители Московской области и их родители могут оперативно получить бесплатную консультацию психолога, стал доступен по короткому номеру 124, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.
«Важно, чтобы каждый ребёнок, подросток и родитель знали эти три цифры. С психологом службы всегда можно обсудить любые проблемы и переживания. Специалист внимательно выслушает и окажет психологическую поддержку», — сказала психолог, заведующая службы «Детский телефон доверия» Центра инноваций социальной сферы Московской области Евгения Зеленина.Отмечается, что прежний номер службы — 8-800-2000-122 — продолжит функционировать, на него по-прежнему можно позвонить со стационарного или мобильного телефона, но теперь к нему прибавился и номер 124, доступный и бесплатный для абонентов всех мобильных сетей.
Детский телефон доверия работает круглосуточно семь дней в неделю.
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