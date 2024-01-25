Заканчивается прием заявок на национальную премию «Россия – страна возможностей»

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области
Неделя до окончания приема заявок на Национальную премию «Россия – страна возможностей». Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Заявки на участие в премии все желающие могут подать до 31 января 2024 на официальном сайте премии.
Всего на премии будет представлено 13 номинаций. Стоит отметить, что объявление награждение победителей премии состоится в Москве на главном форуме страны «Россия».
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«Национальная премия «Россия — страна возможностей» направлена на поощрение жителей нашей страны, которые своими действиями и идеями способны изменить жизнь к лучшему. Можно представить и свой проект по экологии. Нет никаких сомнений, что жители Подмосковья примут свое участие в мероприятии и представят свои проекты по улучшению окружающей среды», — поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
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Мира Полтева