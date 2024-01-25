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Заканчивается прием заявок на национальную премию «Россия – страна возможностей»

25 января 2024, 11:05
Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

Неделя до окончания приема заявок на Национальную премию «Россия – страна возможностей». Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Заявки на участие в премии все желающие могут подать до 31 января 2024 на официальном сайте премии.

«Национальная премия «Россия — страна возможностей» направлена на поощрение жителей нашей страны, которые своими действиями и идеями способны изменить жизнь к лучшему. Можно представить и свой проект по экологии. Нет никаких сомнений, что жители Подмосковья примут свое участие в мероприятии и представят свои проекты по улучшению окружающей среды», — поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.


Всего на премии будет представлено 13 номинаций. Стоит отметить, что объявление награждение победителей премии состоится в Москве на главном форуме страны «Россия».

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#тихон фирсов
#подмосковье
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В Красногорске в этом году откроют школу на 1,5 тыс учеников с детсадом на 200 мест
25 января 2024, 11:20

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Строительство масштабного образовательного центра со школой на полторы тысячи учеников и детским садом, рассчитанным на 200 воспитанников, ведётся микрорайоне Павшинская пойма городского округа Красногорск. Ход работ вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым проверил глава Красногорска Дмитрий Волков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ведём строительство самого крупного в округе воспитательно-образовательного комплекса со школой на 1500 учеников и садиком на 200 детишек, и уже к 1 сентября планируем открыть учреждение для наших юных красногорцев», — отметил Волков.

Кроме того, руководители области и округа проверили ход строительства детского клинического центра имени Рошаля. Сдать в эксплуатацию медицинское учреждение, которое станет флагманом областной педиатрической помощи, планируется уже этим летом.

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#красногорск
#школа
#детский сад
#больница
#дмитрий волков
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Прокуратура подала иски о взыскании ₽376 млрд с крупнейших добытчиков краба
25 января 2024, 10:52

Фото: istock / lakshmiprasad S

Генпрокуратура России 23 января подала в Арбитражный суд Приморского края 2 иска на общую сумму в 376 млрд рублей к крупнейшим добытчикам краба на Дальнем Востоке. Об этом информирует «Интерфакс», ссылаясь на материалы картотеки арбитражных дел.

В качестве ответчиков в материалах заявлены около 20 физических лиц и десять компаний. В числе ответчиков — сахалинский рыбопромышленник Олег Кан и покинувший РФ бизнесмен Дмитрий Дремлюг. Их называют «крабовыми королями» Дальнего Востока. Также фигурантами дела стали люди, так или иначе связанные с добычей краба на Дальнем Востоке. Среди них Евгения Бровченко, Родион Ким, Марина Метенчук

Известно, что Кану ранее предъявляли обвинения по четырем статьям Уголовного Кодекса РФ — в том числе за создание преступного сообщества и контрабанде краба.

Подробности материалов на сайте не приводятся.

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#суд
#бизнесмен
#генпрокуратура
#рф
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Иностранные хостеры не подали заявок для легализации в РФ
25 января 2024, 10:33

Фото: istockphoto/undrey

Зарубежные хостинг-провайдеры не стали подавать заявок для включения в реестр Роскомнадзора и легализации в РФ.
Об этом пишет РБК в Telegram-канале. Изданию стало известно, что Роскомнадзор не получил от иностранных организаций заявок на регистрацию в качестве провайдеров хостинга в реестре.

«Компаниям, не зарегистрированным в реестре, с 1 февраля будет запрещено оказывать услуги хостинга в России», — сказано в сообщении.
Эксперты считают, что иностранные хостеры не захотели вступать в реестр из-за угрозы санкций и необходимости выполнять непростые условия.

В конце прошлого года домашний интернет в РФ подорожал на 5-15%. Также рост цен уже случился или произойдёт как минимум у «ЭР-Телеком Холдинг» и «Ростелекома». За 5 лет стоимость проводного интернета увеличивалась максимум на 5% в год.

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#интернет
#роскомнадзор
#новости
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Андрей Воробьёв обсудил вопросы в сфере ЖКХ с министром РФ Файзуллиным
25 января 2024, 10:31

Фото: пресс-служба Минстроя РФ

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв провели рабочую встречу. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя.
Файзуллин и Воробьёв в рамках встречи обсудили ряд вопросов в сфере ЖКХ.


«Сегодня совместно с коллегами из Государственной Думы и Совета Федерации мы ведем работу по совершенствованию регулирующего законодательства в сфере ЖКХ с целью усиления ответственности и контроля при прохождении отопительного периода. Позиция региональной власти здесь для нас также имеет большое значение», – отметит Ирек Файзуллин.

Также был поднят вопрос о расселении граждан из аварийных домов в комфортные условия проживания.

«Мы постарались досрочно завершить программу по домам, признанным аварийными до 2017 года.Сейчас мы приступаем к новому этапу, чтобы еще 24 тысячи жителей могли переехать из трущоб в комфортные, уютные квартиры», — поделился Андрей Воробьев.
Московская область традиционно является одним из лидеров по вводу нового жилья. Кроме того, в регионе уделяется отдельное внимание переселению граждан из аварийного жилья. Так, за 2023 год в Московской области 4,96 тыс. человек смогли покинуть аварийные дома и переехать в новые квартиры.

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#квартиры
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#подмосковье
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В Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности на ближайшие три дня
25 января 2024, 10:24

Фото: iStock/Andrii Zastrozhnov

В столичном регионе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, предупреждение будет действовать до конца недели, сообщает пресс-служба Гидрометцентра.
«Москва, Московская область — гололедица на дорогах. Период предупреждения —до 18:00 28 января», — говорится в сообщении.

25 января в Подмосковье температура воздуха составит от -4 до 1 градуса, ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы, оно составит 738 миллиметров ртутного столба.

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#погода
#гололедица
#опасность
#подмосковье
#московская область
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Ошибка сервиса Apple нанесла крупные убытки бизнесу австралийца
ABC: сервис Apple Maps пометил ресторан закрытым и нанёс убытки австралийцу
25 января 2024, 10:22

Фото: istockphoto/ismagilov

Бизнесмен из Австралии рассказал об ошибке в сервисе Apple Maps, из-за которой его ресторан оказался помечен как закрытый.
Телеканал ABC News сообщает, что, со слов владельца тайского ресторана Pum's Kitchen в Квинсленде Криса Пайетта, в январе ему стало известно, что его заведение в Apple Maps отметили как «навсегда закрытое». Пайетт узнал об этом случайно. Ему рассказал один из посетителей.

Apple Maps («Карты Apple») — картографический сервис, который создала и поддерживает компания Apple.

По словам предпринимателя, ошибка в программе «почти уничтожила» бизнес. Мужчина потерял 12 тысяч австралийских долларов (примерно 700 тысяч рублей). По словам Пайетта, он не пользуется продуктами Apple, поэтому не мог проверить статус бизнеса на Apple Maps. Мужчина обратился за помощью в службу поддержки Apple, но ему ответили, что раз он не их клиентом, то в компании ничем помочь не могут.

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В РФ в 3 раза выросло число вакансий для одной категории граждан
В РФ вакансий для студентов стало в 3 раза больше
25 января 2024, 09:52

Фото: istockphoto/Eduard Figueres

Число вакансий для студентов в России в первом месяце этого года возросло в 3,4 раза, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, число стажировок увеличилось в 2 раза.
Такие данные приводит «Авито.Работа». Значительный рост вакансий для студентов замечен в Краснодаре. В январе этого года их число в регионе выросло в 3,1 раза, если сравнивать с этим же периодом 2023 года. Работодатели в Краснодаре стали предлагать стажировки в 3,4 раза чаще, чем год назад.

Примерно в три раза выросла доля предложений для студентов в Набережных Челнах, Сочи, Челябинске, а также Воронеже и Астрахани.

В январе нынешнего года чаще всего в качестве стажера востребованы инженеры, повара, офис- менеджеры, кредитные специалисты и помощники руководителя.

Напомним, 25 января в России отмечается День студенчества.

Ранее сообщалось, что в январе 2024 года в РФ зафиксировали новый антирекорд с 1996 года — уровень кадрового голода на российских предприятиях вырос до 47%. Прошлый максимум зафиксировали летом прошлого года (на дефицит жаловались 42% руководителей). Такие данные следуют из опроса Института экономической политики им. Гайдара (ИЭП), пишет РБК,

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#студенты
#работа
#карьера
#вакансии
#общество
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В Подмосковье оцифровали подачу заявлений об опеке над ребёнком
25 января 2024, 09:48

Фото: iStock/fizkes

Ещё две услуги в социальной сфере оцифровали в Московской области: теперь подать заявление о безвозмездной или о возмездной опеке над несовершеннолетними можно через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«У новых цифровых услуг есть ещё одно преимущество: если подаётся заявление о совместной опеке, то второму лицу, указанному в заявке, автоматически отправят в личный кабинет вопрос о согласии», — добавила глава министерства Надежда Куртяник.

Решение о назначении заявителя опекуном над несовершеннолетним или об отказе также придёт в личный кабинет.

Воспользоваться новыми возможностями подмосковного портала госуслуг можно в разделе «Соцподдержка», подразделе «Усыновление и опека».

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#госуслуги
#цифровизация
#опека
#надежда куртяник
#московская область
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Игорь Брынцалов поздравил студентов Московской области с праздником
25 января 2024, 09:46

Фото: Мособлдума

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил с Татьяниным днём и Днём российского студенчества молодежь Подмосковья. Об этом сообщила Мособлдума.
Молодежь Подмосковья каждый год показывает много успешных результатов в в учёбе, спорте и творчестве.

В Московской области живёт много талантливых и активных молодых людей.<…> Студенты вносят свой вклад в общественную и политическую жизнь региона. Они участвуют в волонтёрских движениях, конкурсах, форумах и других социально значимых мероприятиях. Сейчас вместе со всеми помогают фронту, поддерживают бойцов СВО, их близких и жителей новых территорий<…> Желаю нашим студентам раскрыть свой потенциал и стать настоящими профессионалами. Стремитесь узнать, увидеть и сделать как можно больше! Здоровья и счастья вам! », — поделился Брынцалов.

Кроме этого, он отметил, что на территории Московской области для студентов существуют различные меры поддержки, как для начинающих специалистов.

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#студенты
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