Регионы «Серебряного ожерелья России» посетили почти 10 млн туристов в 2025 году

01 ноября 2025, 15:39

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Регионы проекта «Серебряное ожерелье России» за девять месяцев 2025 года посетили почти 10 миллионов туристов, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные Центра стратегических разработок на основе статистики Росстата.





Отмечается, что на долю «Серебряного ожерелья» приходится 14% всех туристических поездок по России.





«Более половины всех поездок — 5,4 миллиона — пришлись на Санкт-Петербург, продемонстрировавший рост в 15,5%. В число наиболее востребованных направлений также вошли Ленинградская область (1,2 млн поездок), Калининградская область (691,8 тыс.) и Новгородская область (318,1 тыс.)», — говорится в материале издания.

«В сегменте аренды загородных домов путешественники чаще всего арендуют объекты в Карелии (13%), Адыгее, Карачаево-Черкесии, Ленинградской и Московской областях (по 7%)», — добавили в пресс-службе.