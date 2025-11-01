Регионы «Серебряного ожерелья России» посетили почти 10 млн туристов в 2025 году
Регионы проекта «Серебряное ожерелье России» за девять месяцев 2025 года посетили почти 10 миллионов туристов, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные Центра стратегических разработок на основе статистики Росстата.
Отмечается, что на долю «Серебряного ожерелья» приходится 14% всех туристических поездок по России.
«Более половины всех поездок — 5,4 миллиона — пришлись на Санкт-Петербург, продемонстрировавший рост в 15,5%. В число наиболее востребованных направлений также вошли Ленинградская область (1,2 млн поездок), Калининградская область (691,8 тыс.) и Новгородская область (318,1 тыс.)», — говорится в материале издания.
Кроме того, по сравнению с прошлым годом на 15% увеличилось число иностранных туристов. Всего регионы Северо-Запада посетили более 700 тысяч иностранцев, при этом каждый пятый выбрал именно маршруты «Серебряного ожерелья».
Санкт-Петербург стал лидером по привлечению иностранных гостей. Город посетили 85% от общего числа иностранных туристов.
Тем временем в пресс-службе технологической платформы «Авито Путешествия» рассказали RT, что больше всего квартир на ноябрьские праздники россияне забронировали в Ленинградской и Московской областях (11% в каждом регионе), Краснодарском крае (9,5%), Татарстане (6%) и Нижегородской области (5%).
Отмечается, что эти регионы являются привлекательными для путешественников из-за развитой инфраструктурой, разнообразных развлечений и транспортной доступности.
«В сегменте аренды загородных домов путешественники чаще всего арендуют объекты в Карелии (13%), Адыгее, Карачаево-Черкесии, Ленинградской и Московской областях (по 7%)», — добавили в пресс-службе.
Направления отличаются богатой природой и возможностью отдохнуть в экологичном формате за городом.