Власти Подмосковья уделят особе внимание празднованию Дня народного единства

27 октября 2025, 12:39

оригинал Фото: медиасток.рф

День народного единства отмечается в России 4 ноября. Уделить особое внимание подготовке и проведению праздника, а также разъяснению его идеологии, призвал глав министерств, ведомств и округов Московской области губернатор региона Андрей Воробьёв.





О важности праздника глава Подмосковья напомнил на еженедельном совещании областного руководства.





«В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. И мы должны уделить внимание всему, что связано с праздником: его идеологии, разъяснениям, награждениям, мероприятиям на местах,», — сказал Андрей Воробьёв.