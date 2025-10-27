Достижения.рф

Власти Подмосковья уделят особе внимание празднованию Дня народного единства

оригинал Фото: медиасток.рф

День народного единства отмечается в России 4 ноября. Уделить особое внимание подготовке и проведению праздника, а также разъяснению его идеологии, призвал глав министерств, ведомств и округов Московской области губернатор региона Андрей Воробьёв.



О важности праздника глава Подмосковья напомнил на еженедельном совещании областного руководства.

«В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. И мы должны уделить внимание всему, что связано с праздником: его идеологии, разъяснениям, награждениям, мероприятиям на местах,», — сказал Андрей Воробьёв.
Он также отметил, что в длинные праздничные выходные в парках, скверах и на площадях ожидается большое скопление людей и важно обеспечить их безопасность.
