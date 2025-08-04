Регистрация на конкурс «Наставничество» завершится в октябре
Продолжается приём заявок на всероссийский конкурс лучших воспитательных практик «Наставничество», он завершится 10 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.
Целью конкурса является выявление лучших наставников и формирование лучших практик наставничества.
«В конкурсе принимают участие работники образования, культуры, здравоохранения, спорта, соцзащиты и молодежной политики, сотрудники предприятий, а также представители исполнительной и законодательной власти разных уровней, которые осуществляют наставническую деятельность», — говорится в сообщении.Заявки на участие в конкурсе принимают через портал добро.рф. Подробная информация о «Наставничестве» размещена на сайте Института развития профессионального образования.