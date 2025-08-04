В Щёлкове в рамках экоакции набрали «газель» вторсырья
Акцию по сбору отходов для вторичного использования провели в Щёлкове. В результате удалось набрать целую «газель» вторсырья. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Участие в акции приняли не только жители округа, но и местные организации: библиотеки, автосервисы, парикмахерские и аптеки.
«Экологическое событие приехали поддержать волонтеры из города Щёлково и округа. Организаторы благодарны за поддержку и помощь», — говорится в сообщении.По итогу мероприятия его участники и помощники в организации получили баллы от сети «ВкусВилл».
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёрского движения. Волонтёрам обеспечивают страхование жизни и здоровья на период проведения акций, предоставляют гранты, помогают с организацией мероприятий, консультируют по открытию и ведению отчётности НКО. Регион также предоставляет волонтёрам методическую и информационную поддержку. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.