В Щёлкове в рамках экоакции набрали «газель» вторсырья

04 августа 2025, 11:54

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Акцию по сбору отходов для вторичного использования провели в Щёлкове. В результате удалось набрать целую «газель» вторсырья. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Участие в акции приняли не только жители округа, но и местные организации: библиотеки, автосервисы, парикмахерские и аптеки.





«Экологическое событие приехали поддержать волонтеры из города Щёлково и округа. Организаторы благодарны за поддержку и помощь», — говорится в сообщении.