Боксёры из Подмосковья завоевали 18 медалей на всероссийских соревнованиях

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые, семь серебряных и семь бронзовых медалей завоевали представители Московской области на XXVI всероссийских соревнованиях по боксу памяти Виктора Агеева среди мужчин 19-40 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.



Соревнования проходили на базе спортшколы имени Юрия Ляпкина в Балашихе.

«На высшую степь пьедестала почёта поднялись Михаил Крюк из Балашихи, выступавший в весовой категории 86 килограммов, Борис Шикунов из Подольска (весовая категория 63,5 кг), Вячеслав Колясников из Чехова (весовая категория 57 кг) и Хасан Салохидинов из Королёва (весовая категория 54 кг)», — говорится в сообщении.
Серебряными призёрами стали Иван Кутырин, Михаил Ерасов, Михаил Фомичёв, Владимир Чеботарёв, Гор Антонян, Арсений Жильцов и Фикрат Мухаметзянов.

А бронзовые награды получили Камалитдин Абдуллаев, Иван Нушкин, Денис Трошин, Дмитрий Силенко, Ренат Алиев, Владислав Соловьев и Кирилл Рада.
Лев Каштанов

