Боксёры из Подмосковья завоевали 18 медалей на всероссийских соревнованиях
Четыре золотые, семь серебряных и семь бронзовых медалей завоевали представители Московской области на XXVI всероссийских соревнованиях по боксу памяти Виктора Агеева среди мужчин 19-40 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
Соревнования проходили на базе спортшколы имени Юрия Ляпкина в Балашихе.
«На высшую степь пьедестала почёта поднялись Михаил Крюк из Балашихи, выступавший в весовой категории 86 килограммов, Борис Шикунов из Подольска (весовая категория 63,5 кг), Вячеслав Колясников из Чехова (весовая категория 57 кг) и Хасан Салохидинов из Королёва (весовая категория 54 кг)», — говорится в сообщении.Серебряными призёрами стали Иван Кутырин, Михаил Ерасов, Михаил Фомичёв, Владимир Чеботарёв, Гор Антонян, Арсений Жильцов и Фикрат Мухаметзянов.
А бронзовые награды получили Камалитдин Абдуллаев, Иван Нушкин, Денис Трошин, Дмитрий Силенко, Ренат Алиев, Владислав Соловьев и Кирилл Рада.