Боксёры из Подмосковья завоевали 18 медалей на всероссийских соревнованиях

10 марта 2026, 11:44

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые, семь серебряных и семь бронзовых медалей завоевали представители Московской области на XXVI всероссийских соревнованиях по боксу памяти Виктора Агеева среди мужчин 19-40 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.





Соревнования проходили на базе спортшколы имени Юрия Ляпкина в Балашихе.





«На высшую степь пьедестала почёта поднялись Михаил Крюк из Балашихи, выступавший в весовой категории 86 килограммов, Борис Шикунов из Подольска (весовая категория 63,5 кг), Вячеслав Колясников из Чехова (весовая категория 57 кг) и Хасан Салохидинов из Королёва (весовая категория 54 кг)», — говорится в сообщении.