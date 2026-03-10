В ЖК «Мартемьяново Клаб» в Наро-Фоминске открывается соседский центр

10 марта 2026, 09:11

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

День открытых дверей провели в соседском центре в жилом комплексе «Мартемьяново Клаб» Наро-Фоминского округа для будущих новосёлов. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Мероприятие организовали в формате семейного праздника. Для гостей приготовили развлекательную программу, творческие мастер-классы и угощение.





«Соседские центры — это пространства для встреч, живого общения и совместных занятий. Они формируют культуру добрососедства и становятся точкой притяжения в посёлке», — сказала коммерческий директор компании-девелопера «ФСК Family» Анна Комарова.