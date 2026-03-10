В ЖК «Мартемьяново Клаб» в Наро-Фоминске открывается соседский центр
День открытых дверей провели в соседском центре в жилом комплексе «Мартемьяново Клаб» Наро-Фоминского округа для будущих новосёлов. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Мероприятие организовали в формате семейного праздника. Для гостей приготовили развлекательную программу, творческие мастер-классы и угощение.
«Соседские центры — это пространства для встреч, живого общения и совместных занятий. Они формируют культуру добрососедства и становятся точкой притяжения в посёлке», — сказала коммерческий директор компании-девелопера «ФСК Family» Анна Комарова.В состав ЖК «Мартемьяново Клаб» входят два многоквартирных дома, таунхаусы, детский сад и школа. Соседский центр находится на втором этаже въездной группы. В пространстве общей площадью 94 квадратных метра размещаются аудитория, коворкинг, общая кухня, книжный обменник и бесплатный спортзал.