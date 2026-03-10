За Кубок Подольска по волейболу среди женщин сразились восемь команд

10 марта 2026, 11:12

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Кубок городского округа Подольск по волейболу в формате 4х4, посвящённый Международному женскому дню, состоялся 9 марта на базе спортивного комплекса «Труд». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Участие в турнире приняли восемь женских команд. Все спортсменки являются игроками регулярного окружного чемпионата сезона 2025–2026 гг.





«Игры проходили по круговой системе — каждого с каждым. В полуфинал вышли по две команды из группы, а затем победители полуфинальных матчей сразились за золотую медаль, а проигравшие — за бронзу», — говорится в сообщении.