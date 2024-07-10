Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Регистрацию на молодёжный форум «Ладога» продлили до 14 июля

Регистрацию на молодёжный форум «Ладога» продлили до 14 июля

10 июля 2024, 22:38
Фото: iStock/Finn Hafemann

Фото: iStock/Finn Hafemann

Форум молодёжи «Ладога» будет проходить в Ленинградской области с 9 по 15 сентября, регистрация для участников продлена до воскресенья, 14 июля, сообщает пресс-служба администрации области.


«Зарегистрироваться на участие в форуме можно до 14 июля включительно. Регистрация проводится в режиме онлайн на платформе «Росмолодёжь.Событие», — отмечается в сообщении.
На форуме будут работать шесть тематических площадок, включая площадку по созданию контента и площадку по сохранению идентичности. В рамках форума также проведут Всероссийский конкурс молодёжных проектов: его участники могут получить грант до 1 млн рублей на поддержку социально значимого проекта. Заявки на грант принимаются от зарегистрированных участников форума до 4 сентября на сайте «Росмолодёжь.Гранты».

Читайте также:

Молодёжь Подмосковья приглашают на форум «Ладога»

Кириенко: выставка «Россия» на ВДНХ вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты

В Подмосковье стартовал второй сезон проекта «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ»
#форум
#молодёжь
#ленинградская область
На подмосковных детских площадках восстановили 30 тыс. кв. м. резинового покрытия
16 июля 2024, 17:30

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Московской области с начала весны восстановили более 30 тыс. кв. м. повреждённого резинового покрытия детских игровых площадок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«Дефекты могут стать причиной травматизма, а несвоевременный ремонт привести к полному разрушению покрытия. Поэтому важно оперативно сообщать об обнаруженных недочётах, чтобы не допустить происшествий», – пояснил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Жители могут уведомить о повреждениях игровых конструкций инспекторов министерства. Адреса и телефоны территориальных отделов можно найти на сайте.

Читайте также:

Более 180 мест отдыха у воды в Подмосковье признали соответствующими нормам

Подмосковные коммунальщики очистили от пыли и грязи около 5 тысяч дворов

В Серебряных Прудах после откроют парк «Яболневый сад»
#владислав мурашов
#минчистоты
#детская площадка
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Синоптик Вильфанд раскрыл, когда жара спадёт в Москве
Синоптик Вильфанд спрогнозировал понижение температур к концу недели
16 июля 2024, 17:16

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жара в Москве пойдёт на спад ближе к пятнице.
«Воздух перемещается с юго-запада, и если сегодня-завтра температура 31-32°С, то в четверг в первой половине дня до 25-29°С. Затем, во второй половине дня, через Москву пройдёт холодный фронт. Будут облачность, осадки и даже грозы. И температура заметно понизится. На следующий день, в пятницу, около 20-25°С, а в области даже 21-26°С», — пояснил в беседе с RT Вильфанд.

В то же время температура в Крыму вторую неделю бьёт все рекорды. Вода также максимально прогрета. Как передают argumenti.ru, специалисты допускают, что этим летом в регионе вполне может быть установлен рекорд в 40°C тепла.

Ранее Роман Вильфанд заявлял, что период интенсивной жары, в частности, на территории России, с годами будет увеличиваться.

Читайте также:

Подмосковных водителей призвали не оставлять в машине детей и животных

Синоптик Вильфанд заявил, что интенсивная жара с годами будет только чаще

В Кузбассе наступила зима
#вода
#рекорд
#жара
#температура
#роман вильфанд
#воздух
#крым
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Удивить гостей: Садовод рассказал, какие культуры можно посадить в июле
Садовод Туманов: в июле можно посадить горох, шпинат и черную редьку
16 июля 2024, 16:41

Фото: iStock/Milan Krasula

Пик посадочного сезона уже позади, но в июле все еще можно заняться выращиванием некоторых культур, которые успеют созреть к осени.
Председатель Московского регионального Союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» заявил, что июль назвать золотым временем для посева нельзя, однако посадить можно многое.

«Во-первых, мы можем продолжать сажать плодовые растения и кустарники. То есть все, что с закрытой корневой системой продается. Также можно подсевать какие-то скороспелые овощи, например, горох. Он поближе к осени даст урожай», — сказал эксперт.

Он добавил, что можно сажать разные сорта салатов и зелени.

«Хотите гостей удивить посадите Лолла Росса — этот сорт красновато-розовый, красивый. Ему максимум 60 дней нужно. Тот же укроп подсевайте, шпинатики и прочее», — поделился специалист.

По его словам, традиционно засеваемая культура — это «дайкон» — японская редька, которая полюбилась в России за вкус и за сочность.

«Когда вы летом сеете его, он успевает вырасти к осени. У него много разных сортов, смотрите скороспелость, сколько дней от посева до сбора урожая Также есть русские редьки, черные редьки — очень остренькие, хороши в разных блюдах. Кто в детстве мед с редькой ел, тот знает, что она лечит горло и простуду», — рассказал собеседник.

Он подчеркнул, что после первого сбора урожая, можно всегда собрать второй. Высадить лук, чеснок, горох, и будет вам счастье, заключил Андрей Туманов.

Читайте также:

«Подмерзнет пестик»: садовод рассказал о губительных последствиях урагана

День Космы и Дамиана или Летние Кузьминки: традиции, история, поверья и приметы на 14 июля

Глава Щёлкова Булгаков осмотрел фермерское хозяйство «Ягодная долина»
#эксперт
#культура
#мёд
#урожай
#растения
#овощи
#садовод
#традиции
#лук
#огород
#лето
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Профессор МГУ рассказала о «нашествии» медуз в Крыму
Профессор Темерева: медузы в Крыму могут быть опасны
16 июля 2024, 16:39

Фото: IStock/Rost-9D

Профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева рассказала в беседе с RT, что, судя по фото, которые появились в социальных сетях, в Крыму наблюдается «нашествие» медуз корнеротов.
Она заявляет, что эти медузы обладают необычайно ядовитыми щупальцами, опасными в том числе и для человека. Профессор настоятельно не рекомендует посещать пляжи, на которых ранее замечали этот вид.

У людей, имеющих аллергическую непереносимость, в результате ожога могут наступить тяжелые последствия, даже приводящие к смерти, предупреждает Темерова.

Читайте также:

В российском регионе медведь загрыз мужчину во время прогулки

Акула повредила подводный дрон исследователей

Океанолог Мухаметов рассказал, как обезопасить себя от акул во время отдыха
#пляжи
#опасность
#аллергия
#учёный
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вкусно, полезно и дешево: Топ-5 салатов из капусты на скорую руку
16 июля 2024, 16:35

Фото: istockphoto/VeselovaElena

Летом чаще всего хочется чего-то свежего и прохладного, тогда на помощь приходят овощи. Редакция «Радио 1» делится рецептами капустных салатов на скорую руку.

Капуста с уксусом


Ингредиенты
  • капуста белокочанная — 600 г
  • лук зеленый — 3 стебля
  • петрушка — несколько веточек
  • укроп — несколько веточек
  • сахар — 1 ст. л.
  • соль — 0,5 ч. л.
  • уксус 9% — 1,5 ст. л.
  • масло подсолнечное нерафинированное — по вкусу

Пошаговый рецепт
  1. Нашинковать капусту на тонкие ленты.
  2. Посолить, хорошо перемешать и оставить на время для того, чтобы она выпустила сок.
  3. Добавить в капусту уксус, сахар, масло и перемешать.
  4. Посыпать зеленью и подавать к столу.


Капуста с огурцом


Ингредиенты
  • огурцы свежие среднего размера — 2 шт.
  • капуста белокочанная — 400 г
  • укроп — 0,5 пучка
  • сахар — 0,5 ст. л.
  • соль — по вкусу
  • уксус 9% — 1 ст. л.
  • масло растительное нерафинированное — по вкусу

Пошаговый рецепт
  1. Нашинковать капусту тонкими лентами, засыпать солью, перемешать и дать настояться.
  2. Натереть на крупной терке огурцы, посолить их, отжать от сока и добавить к капусте.
  3. Добавить в салат укроп, сахар, уксус и масло. Перемешать и подавать к столу.


Фото: istock/Alexey_Arz

Капуста с морковью


Ингредиенты
  • капуста белокочанная — 450–500 г
  • морковь крупная — 1 шт.
  • яблоки зеленые — 0,5 шт.
  • масло подсолнечное нерафинированное — по вкусу
  • кислота лимонная — на кончике ножа
  • сахар — 1 ст. л.
  • соль — по вкусу

Пошаговый рецепт
  1. Нашинковать капусту, посолить и оставить на несколько минут.
  2. Натереть морковь на крупной терке, нарезать яблоко соломкой. Добавить все к капусте.
  3. Растворить лимонную кислоту в воде и влить в салат.
  4. Посолить и посахарить, добавить масло.

Капуста с крабовыми палочками


Ингредиенты
  • капуста белокочанная молодая — 400 г
  • крабовые палочки — 300 г
  • кукуруза консервированная — 1 банка
  • яйца куриные — 2 шт.
  • майонез/йогурт/сметана — по вкусу
  • соль, перец — по вкусу

Пошаговый рецепт
  1. Нашинковать капусту.
  2. Нарезать мелко крабовый палочки и вареные яйца.
  3. Слить жидкость из кукурузы и смешать все с нашинкованной капустой.
  4. Посолить, добавить майонез или сметану, подавать к столу.

Капуста с кукурузой и ветчиной


Ингредиенты
  • капуста молодая — 400 г
  • кукуруза консервированная — 0,5 банки
  • ветчина — 120 г
  • лук зеленый — несколько перьев
  • уксус 9% — 1 ст. л.
  • масло подсолнечное — по вкусу
  • соль — по вкусу

Пошаговый рецепт
  1. Нашинковать капусту, посолить и оставить на несколько минут.
  2. Нарезать ветчину полосками, слить с кукурузы жидкость.
  3. Нарезать лук.
  4. Все смешать с капустой, добавить соль и уксус по вкусу.

Читайте также:

Кексы из красного клевера: необычный десерт из знакомого всем растения

С халапеньо, курицей или медом: Топ-3 летних салатов из арбуза

Врач рассказала, как часто летом можно есть окрошку
#яйца
#яблоки
#салат
#сок
#масло
#огурцы
#сахар
#соль
#лук
#еда
#блюда
#повар
#овощи
#кулинария
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв анонсировал открытие подмосковных парков после обновления
16 июля 2024, 16:25

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

В парке Малевича в Одинцовском городском округе 17 июля откроют новые арт-объекты. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«В среду откроем в парке Малевича новые арт-объекты. Узнать об экспозиции современного искусства в парке поможет специальный аудиогид «Малевич в лесу». Вместе с арт-маршрутом откроем и новые территории. Это вход со стороны села Ромашково, спортивные и детские площадки», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Кроме того, по его словам, частично завершена реконструкция Центрального парка в Лобне.
«Там благоустроили смотровую площадку, сцену, амфитеатр, детские и спортивные площадки. Обустроили зону для выгула собак, установили аттракционы, о которых просили жители», – добавил глава региона.
Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Сейчас к открытию готовятся ещё две обновлённые территории – Дубровицкий лесопарк в Подольске и лесопарк Волкуша в Лыткарине
«Второй этап благоустройства Дубровицкого лесопарка планируем завершить в ближайшие две недели. В парке уже работают пункт проката, спортшкола и кафе. Есть площадка для воркаута, лыжная и лыжероллерная трассы из пять маршрутов. Слева от спортивных трасс обустроим дорожки со специальным покрытием, установим детские площадки, увеличим парковку», – поделился планами губернатор.
Лесопарк Волкуша также планируется открыть в ближайшие две недели. Для жителей обустроили лыжероллерную трассу и площадку для мини-футбола. Также будет обновлён пляж. Туда уже завезли новый песок. Осталось только установить кабинки для переодевания.

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
Читайте также:

В парках Подмосковья за неделю побывали более 1,8 млн человек

Парки Каширы превращают в точки притяжения для жителей

В Серебряных Прудах 23 июля после реконструкции откроют «Яблоневый сад»
#парк
#парки
#губернатор
#андрей воробьёв
#подмосковье
#московская область
#благоустройство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье завершили расчистку четырёх водоёмов
16 июля 2024, 16:14

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Расчистка четырёх водоёмов завершена в трёх городских округах Московской области, работы проводились в рамках региональной программы «100 прудов и озёр», сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.
«Два водоёма были очищены на территории Пушкинского округа. От топляка и прочего мусора, а также от излишней растительности избавили Клинниковский пруд и пруд в районе деревни Митрополье. Кроме того, был расчищен Холодный пруд в округе Клин и пруд у деревни Рогачёво в Дмитровском округе», — рассказал глава Минэкологии области Тихон Фирсов.
Всего было очищено свыше 15 га водной глади.

Работы по расчистке водоёмов проводятся при помощи плавучих экскаваторов-амфибий. Всего до конца года по программе «100 прудов и озёр» в Подмосковье приведут в порядок ещё десять водоёмов.

Читайте также:

В Подмосковье стартовал конкурс экологических проектов

Штрафы за перевозку и сброс стройотходов в Подмосковье превысили 20 млн рублей

Жителей Подмосковья предупредили о непоправимом вреде гелиевых шаров и фонариков
#водоёмы
#минэкологии мо
#московская область
#подмосковье
#тихон фирсов
#экология
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Крупник призвал ужесточить наказание за плохой уход за дикими животными
16 июля 2024, 15:50

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник призвал ужесточить наказание граждан за ненадлежащий уход и плохое содержание опасных, крупных и диких животных.
Он напомнил о трагедии, которая произошла в одном из районов Санкт-Петербурга: там медведь из частного вольера совершил нападение.

«Прошу оценить возможность ужесточения наказания, вплоть до уголовного, для граждан за содержание и разведение опасных, крупных и диких животных без соответствующих условий, сертификации надзорных государственных органов, в жилых зонах, многоквартирных домах, частных владениях и так далее», — приводит RT текст обращения Крупника на имя министра юстиции России Константина Чуйченко.

А депутат Госдумы Михаил Матвеев указал на недостаток исключения графы «национальность» из ведомственной статистики правоохранителей.

«На мой взгляд, искусственное исключение из ведомственной статистики графы «национальность» преступника не позволяет в полном объёме увидеть огромные масштабы этнической преступности в России», — отметил в беседе с «Царьградом» Матвеев.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что видеохостинг YouTube, блокируя российские каналы, просто мотивирует развитие отечественных площадок.

Читайте также:

Стреляет себе в ногу: Хинштейн о блокировке российских каналов на YouTube

Депутат Чаплин назвал опасных дачных насекомых

Артист цирка Касеев назвал стечением обстоятельств трагедию в Парголове
#нападение
#обращения
#депутат
#животные
#уход
#национальность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Красноармейске снесли ветхий многоквартирный дом
16 июля 2024, 15:49

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Краснофлотской улице в городе Красноармейск Пушкинского округа, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Кирпичный двухэтажный дом общей площадью около 490 квадратных метров был построен в 1954 году. Из-за морального и физического износа здание признали аварийным и включили в список для ликвидации. Жильцов восьми квартир обветшавшего дома переселили оттуда, а во втором квартале текущего года аварийное здание снесли», — говорится в сообщении.
В настоящее время земельный участок, который занимал дом, полностью свободен от постройки и очищен от строительного мусора.

Всего на территории Пушкинского округа было обнаружено 299 проблемных построек: ветхих зданий, недостроев, а также объектов, возведённых без разрешительной документации. В настоящее время снесено либо достроено и приведено в соответствие с нормами 187 объектов Работ в этом направлении продолжается.

Читайте также:

В Орехово-Зуевском округе снесли заброшенную столовую

В Химках построят девятиэтажный паркинг на 500 машин

В подмосковном посёлке Туркмен снесли деревянный многоквартирный дом
#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#мособлархитектура
#пушкинский округ
#красноармейск
#снос
#аварийное жильё
#ветхое жильё
#дом
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф