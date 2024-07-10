Регистрацию на молодёжный форум «Ладога» продлили до 14 июля

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Форум молодёжи «Ладога» будет проходить в Ленинградской области с 9 по 15 сентября, регистрация для участников продлена до воскресенья, 14 июля, сообщает пресс-служба администрации области.
«Зарегистрироваться на участие в форуме можно до 14 июля включительно. Регистрация проводится в режиме онлайн на платформе «Росмолодёжь.Событие», — отмечается в сообщении.На форуме будут работать шесть тематических площадок, включая площадку по созданию контента и площадку по сохранению идентичности. В рамках форума также проведут Всероссийский конкурс молодёжных проектов: его участники могут получить грант до 1 млн рублей на поддержку социально значимого проекта. Заявки на грант принимаются от зарегистрированных участников форума до 4 сентября на сайте «Росмолодёжь.Гранты».
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