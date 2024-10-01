Подмосковье примет участие III Всероссийской акции «Макулатура и пластик рулят»

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В III Всероссийской акции «Макулатура и пластик рулят» смогут поучаствовать жители Подмосковья. Как сообщили в благотворительном Фонде поддержки детей, пострадавших в ДТП им. «Наташи Едыкиной», акция будет проходить в течение двух месяцев, с 21 октября по 21 декабря.
Проект направлен на привлечение внимания общества к сбору вторсырья для бережного отношения к природе, внимания пешеходов, пассажиров и водителей к проблеме ДТП.
Кроме того, проект прививает экологическую культуру и поможет каждому внести вклад в процесс развития природной переработки.
Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде начался чемпионат по настольной игре «Мое Подмосковье».
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Кроме того, проект прививает экологическую культуру и поможет каждому внести вклад в процесс развития природной переработки.
Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде начался чемпионат по настольной игре «Мое Подмосковье».
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Никита Кротов