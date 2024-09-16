Экоактивисты из Московской области провели уборку в городах Золотого кольца России





Первым местом проведения субботника стал Сергиево-Посадский городской округ. Уборка проходила на территории рядом с Ярославским шоссе недалеко от села Дерюзино.Результаты проведённой акции: очищено более 6 гектаров, собрано 58 смешанных мешков и 19 мешков вторсырья.Чтобы привлечь внимание жителей к проблеме, экологические волонтёры установили информационные таблички с напоминанием о штрафах за нарушение порядка. За всё время своей деятельности команда «Активистов чистой природы 12–15» провела более 200 мероприятий экологической направленности в 52 регионах России.