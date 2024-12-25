Регоператор Рузского кластера оказал помощь в поиске потерянного кольца

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В офис Рузского регионального оператора обратилась жительница подмосковной Истры. Она случайно забыла своё дорогое памятное кольцо в маникюрном салоне. Сотрудники, понимая ценность украшения для девушки, оперативно откликнулись на её просьбу о помощи, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
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