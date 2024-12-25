Регоператор Рузского кластера оказал помощь в поиске потерянного кольца

Новый год — это пора ярких украшений, которые не всегда так безобидны для домашних питомцев. Их привлекает блестящая шуршащая фурнитура и ёлочные игрушки, мимо которых пройти, казалось бы, невозможно. В итоге это может привести к закупорке желудочно-кишечного тракта и последующим оперативным вмешательствам.