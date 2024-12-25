С начала года в Московской области заключили более 7 тыс. договоров на вывоз ТКО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Предприниматели Московской области заключили 7421 договор с региональными операторами за 11 месяцев, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Рузский — 1621; Каширский — 1342; Ногинский — 1326. отправив заявку на электронную почту региональных операторов; через тестовый сервис на сайтах регоператоров.
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