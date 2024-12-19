Регоператор Сергиево-Посадского кластера вывез более 850 тысяч кубометров отходов в ноябре

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
За ноябрь специалисты регионального оператора вывезли 854 тысячи кубических метров отходов с территорий десяти городских округов, входящих в Сергиево-Посадский кластер. Среди этих округов — Дмитровский, Долгопрудный, Дубна, Королёв, Лобня, Мытищи, Талдомский, Сергиево-Посадский, Пушкинский и Химки, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Сотрудники компании также занимаются обслуживанием контейнерных площадок. В прошлом месяце они заменили около 170 контейнеров для твёрдых бытовых отходов и 154 контейнера для раздельного сбора мусора.
В общей сложности отремонтировано более 120 контейнеров, установлено ещё 119.
За указанный период региональный оператор Сергиево-Посадского кластера заключил более 80 договоров с юридическими лицами на вывоз отходов. Это важное направление работы компании, поскольку оно помогает предотвратить появление несанкционированных свалок на обслуживаемой территории.
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В общей сложности отремонтировано более 120 контейнеров, установлено ещё 119.
За указанный период региональный оператор Сергиево-Посадского кластера заключил более 80 договоров с юридическими лицами на вывоз отходов. Это важное направление работы компании, поскольку оно помогает предотвратить появление несанкционированных свалок на обслуживаемой территории.
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Дайана Хусинова