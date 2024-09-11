Регоператоры Подмосковья вывезли за лето более 11 млн кубометров мусора

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Свыше 11 миллионов кубометров мусора вывезли региональные операторы по обращению с отходами в Московской области с июня по август, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«В семи кластерах московской области региональные операторы отправили в комплексы по переработке отходов (КПО) как крупногабаритный строительный, так и мелкий мусор», — отмечается в сообщении.В Сергиево-Посадской зоне, куда входит одиннадцать городских округов, было вывезено около 2,7 млн кубометров мусора, в Ногинской и Рузской зонах — примерно по 2,5 млн кубометров мусора, в Воскресенской зоне — более 1,7 млн кубометров отходов, в Чеховской — более 1 миллиона кубометров, в Алексинской — более 560 тысяч кубометров и в Каширской — около 78 тысяч кубометров.
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Лев Каштанов