В Солнечногорске задержали грузовики с 60 кубометрами строительного мусора

Фото: пресс-службе Минчистоты МО
В Солнечногорске предотвратили сброс строительного мусора объёмом 60 кубометров. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Инспекторы Минчистоты провели рейд вместе с сотрудниками Главного управления региональной безопасности Московской области, Минэкологии Подмосковья и МВД. Всего было остановлено и проверено 33 грузовика. У двух водителей не было разрешения на перевозку отходов. Нарушителей привлекли к административной ответственности», – пояснили в министерстве.Там добавили, что машины, на которых незаконное перевозили строительный мусор, пришлось задержать.
Читайте также:
За лето в Подмосковье собрали 7,8 млн. рублей штрафов за незаконный сброс стройотходов
В Подмосковье стартует акция по сбору лишних яблок на переработку
Жителям Подмосковья рассказали, что делать с опасными деревьями
Лора Луганская