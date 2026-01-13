«Регулировать, а не лицемерить»: В Румынии захотели легализовать проституцию

13 января 2026, 17:39

В Румынии внесли законопроект о легализации и регулировании проституции

Фото: Istock/Tero Vesalainen

Депутаты из партии премьер-министра Румынии выступили за легализацию проституции. Законопроект в парламент внёс член правящей коалиции Ион Иордаке. Об этом пишет Telex.





По информации издания, эту инициативу поддерживает часть румынского общества, но ранее конкретных шагов не предпринимали. Иордаке заявил, что его цель — регулировать, лицензировать и контролировать секс-услуги.

«В Румынии такая деятельность существует, но в «чёрной зоне»: без санитарного контроля, без правовой защиты, под властью сетей торговли людьми. Я выбрал регулирование, а не лицемерие», — пояснил политик.