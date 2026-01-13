Достижения.рф

Во Франции нашли гараж, где воры прятали украденные из Лувра драгоценности

Фото: iStock/dennisvdw

Французские следователи нашли гараж, где воры прятали украденные из Лувра драгоценности, однако сами экспонаты пока не найдены, передает газета Le Parisien.



19 октября 2025 года в подземный гараж частного дома в коммуне Обервилье под Парижем проникли двое злоумышленников на скутерах. Их действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Перед тем как спрятать украденные драгоценности в одном из боксов, преступники любовались своей добычей, передавая её друг другу. Однако, как сообщает издание, часть реликвий оказалась утраченной.

В течение нескольких дней подозреваемые возвращались в гараж, в том числе с детектором электромагнитного излучения, чтобы убедиться в отсутствии слежки. В ночь с 22 на 23 октября, обнаружив камеры видеонаблюдения, злоумышленники скрыли лица и покинули гараж на белом легковом коммерческом автомобиле марки Citroen. 23 и 25 октября один из подозреваемых снова приехал в гараж, чтобы забрать скутеры и оставшееся имущество. После этого следы драгоценностей теряются.

Екатерина Коршунова

