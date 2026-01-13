Во Франции нашли гараж, где воры прятали украденные из Лувра драгоценности
Французские следователи нашли гараж, где воры прятали украденные из Лувра драгоценности, однако сами экспонаты пока не найдены, передает газета Le Parisien.
19 октября 2025 года в подземный гараж частного дома в коммуне Обервилье под Парижем проникли двое злоумышленников на скутерах. Их действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Перед тем как спрятать украденные драгоценности в одном из боксов, преступники любовались своей добычей, передавая её друг другу. Однако, как сообщает издание, часть реликвий оказалась утраченной.
В течение нескольких дней подозреваемые возвращались в гараж, в том числе с детектором электромагнитного излучения, чтобы убедиться в отсутствии слежки. В ночь с 22 на 23 октября, обнаружив камеры видеонаблюдения, злоумышленники скрыли лица и покинули гараж на белом легковом коммерческом автомобиле марки Citroen. 23 и 25 октября один из подозреваемых снова приехал в гараж, чтобы забрать скутеры и оставшееся имущество. После этого следы драгоценностей теряются.
