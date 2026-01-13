Политолог Кортунов допустил раскол в НАТО из-за присоединения Гренландии к США

13 января 2026, 15:10

Фото: iStock/Michele Ursi

Политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов не исключил раскол в НАТО в случае присоединения Гренландии к США.





По его словам, присоединение острова к США может изменить представления о допустимых действиях в мировой политике и указать на утрату универсальности текущих правил.





«Это не рядовой конфликт между членами Альянса, как это бывало между Грецией и Турцией. Речь идет о конфликте фактического лидера с остальными членами, что подрывает основы функционирования блока», — пояснил Кортунов в разговоре с Москвой 24.

«В итоге Трамп Гренландию заберет. Он уже направил на остров своего спецпосланника, который будет обещать каждому жителю Гренландии от 10 до 100 тысяч долларов за соответствующий голос на референдуме. Нет никаких сомнений в том, что американцы своего добьются», — выразил уверенность Панкратов.