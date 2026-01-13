«Выстроили стену»: В Совфеде высказались о готовности ЕС начать диалог с Россией
Сенатор Джабаров: Европа выстроила «стену недоверия» в отношениях с Россией
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что благополучие Европы в значительной степени зависит от отношений с Россией.
В беседе с «NEWS.ru» Джабаров заявил, что лидерам стран Европы необходимо изменить свою политику для деэскалации напряжённости. Сенатор подчеркнул, что Россия всегда готова к диалогу и не отказывается от контактов с зарубежными лидерами.
«Европейцы должны осознать, что их благополучие и нормализация ситуации на европейском континенте во многом зависит от отношений с РФ и в политическом, и в экономическом плане. Чем быстрее они это поймут и откажутся от безрассудной поддержки Украины в плане проведения военных операций против России, тем будет лучше для всех», — отметил политик.Ранее в России оценили вероятность закончить конфликт на Украине в 2026 году.