Рейды против подростков-неформалов пройдут в ТЦ российского города

26 июля 2026, 15:53

В ТЦ Петербурга пройдут рейды по выявлению асоциальных подростков

Фото: iStock/Oleg Elkov

В торговых центрах Санкт-Петербурга, которые часто посещают подростки, пройдут рейды по выявлению представителей «радикально настроенной молодежи» из «неформальных асоциальных группировок». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал.