Рейды против подростков-неформалов пройдут в ТЦ российского города
В торговых центрах Санкт-Петербурга, которые часто посещают подростки, пройдут рейды по выявлению представителей «радикально настроенной молодежи» из «неформальных асоциальных группировок». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал.
В плане работы по профилактике радикализации школьников говорится, что в конце лета и начале осени сотрудники Центра противодействия экстремизму ГУ МВД, представители комитета по молодежной политике и социального центра «Контакт» проведут проверки в местах скопления несовершеннолетних.
Проверять подростков планируют «по отличительным внешним атрибутам в одежде» и «различным аксессуарам, относящимся к неформальным асоциальным группировкам». Рейды проведут с целью вовлечения молодежи «в процесс профилактической работы по дерадикализации и конструктивной социализации».
В документе приводятся данные о росте подростковой преступности более чем на четверть за первое полугодие. За указанный период в Санкт-Петербурге несовершеннолетние совершили 339 преступлений, половина из которых — тяжкие и особо тяжкие.
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