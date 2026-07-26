Российский пенсионер разгромил машины во дворе и оказался в больнице с травмой головы
69-летний житель Санкт-Петербурга разбил окна припаркованных машин и оказался в больнице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД региона в своем телеграм-канале.
Инцидент произошел ранним утром 24 июля во дворе на проспекте Энергетиков. Пенсионер разгромил несколько машин, после чего упал и ударился головой о лобовое стекло легкового автомобиля Mitsubishi Lancer. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
В полицию написали заявления владельцы двух автомобилей. Уголовное дело возбудили об умышленном повреждении имущества. Мужчине пока не избирали меру пресечения в связи с госпитализацией.
Ранее сообщалось, что самосвал с поднятым кузовом снес надземный пешеходный переход в Калужской области.
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