Режим ЧС ввели в российском городе из-за непогоды

26 июля 2026, 15:02

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС из-за непогоды

Фото: iStock/MILANTE

В Ростове ввели режим ЧС из-за сильной непогоды. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем канале в мессенджере Max.