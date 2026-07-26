Режим ЧС ввели в российском городе из-за непогоды
В Ростове ввели режим ЧС из-за сильной непогоды. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем канале в мессенджере Max.
По его словам, такие меры приняли на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Режим начал действовать на всей территории города.
Число пострадавших от стихии выросло до 28 человек. На текущий момент зарегистрировали падение более тысячи деревьев, при этом обращения от жителей продолжают поступать.
Штормовой ветер, гроза и ливень обрушились на Ростовскую область вечером 25 июля, что привело к сбоям в работе систем жизнеобеспечения. В региональном ГУ МЧС предупредили, что штормовое предупреждение продолжит действовать 26 и 27 июля.
Для ликвидации последствий непогоды привлекли 25 аварийно-восстановительных бригад, 253 специалистов и 47 единиц техники. Также задействовали шесть расчетов городской поисково-спасательной службы, три расчета областной спасательной службы, 21 аварийную бригаду районных администраций и 25 единиц спецтехники.
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