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Россиянка лишилась почти 2 млн рублей, надеясь на денежную выплату

Жительница Северной Осетии потеряла почти 2 млн рублей из-за мошенников
Фото: Istock/NanoStockk

В Северной Осетии полиция зарегистрировала случай мошенничества, жертвой которого стала местная жительница. Женщина лишилась почти двух миллионов рублей. Информацию предоставили в УМВД по республике.



Сначала неизвестный позвонил потерпевшей и представился сотрудником администрации Моздока. Он сообщил о положенной выплате и попросил назвать номер СНИЛС. На следующий день россиянке позвонил другой аферист.

На этот раз злоумышленник выдал себя за представителя надзорного ведомства и заявил, что потерпевшая якобы фигурирует в деле о госизмене. Позже в разговор вступил третий участник схемы, который назвался «государственным защитником».

Он убедил женщину снять со счета 1,914 млн рублей и передать наличные курьеру. Мошенник объяснил это необходимостью «аннулировать счет» и избежать уголовного преследования. Гражданка выполнила указания. Полиция уже разыскивает причастных и устанавливает обстоятельства. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ольга Щелокова

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