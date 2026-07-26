Россиянка лишилась почти 2 млн рублей, надеясь на денежную выплату

26 июля 2026, 15:31

Жительница Северной Осетии потеряла почти 2 млн рублей из-за мошенников

Фото: Istock/NanoStockk

В Северной Осетии полиция зарегистрировала случай мошенничества, жертвой которого стала местная жительница. Женщина лишилась почти двух миллионов рублей. Информацию предоставили в УМВД по республике.