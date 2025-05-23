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Реинкарнация Грибоедова: Джигурда записал песню на стихи Сергея Лаврова

Никита Джигурда поделился видео с исполнением его песни на стихи Сергея Лаврова
Никита Джигурда (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Никита Джигурда (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Никита Джигурда записал песню на стихи министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Артист снял видео, на котором запечатлено исполнение его композиции.
«Это моя песня на стихи главного дипломата всея Руси Сергея Лаврова, которому как главе МИД России Владимир Путин вчера заслуженно вручил высшую награду России — орден Святого апостола Андрея Первозванного», — сообщил РИА Новости Джигурда.


Также он считает, что Сергей Лавров является реинкарнацией классика русской литературы и дипломата Александра Грибоедова.

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Нумеролог Козлова рассказала, что нужно сделать в зеркальную дату 25.05.2025
23 мая 2025, 09:31

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Нумеролог, психолог, консультант по МАК Татьяна Козлова заявила, что в зеркальную дату 25.05.2025 стоит резко менять жизнь, делать карту желаний и заниматься творчеством, передает «Москва 24».
Козлова отметила, что 25.05.2025 обладает особой энергетикой.

«Дата содержит повторы чисел два и пять. Первое связано с балансом, партнерством, интуицией и чувствительностью, второе символизирует перемены, свободу и энергию обновления», — поделилась эксперт.

По ее словам, в этот день важно будет прислушиваться к интуиции, обращать внимание на сны и знаки. Козлова добавила, что дата станет удачной и для того, чтобы наладить диалог с окружающими и отпустить обиды. При этом конфликтовать в это время не стоит, заключила нумеролог.

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Минобороны подало новые иски к РЖД на сумму более 30 миллионов рублей
Минобороны подало в суд иски с требованием взыскать с РЖД свыше 30 млн рублей
23 мая 2025, 05:52

Фото: iStock/utah778

Минобороны России направило в Арбитражный суд Москвы восемь исков к ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) на общую сумму 30,7 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы судебных дел.
Исковые требования связаны с финансовыми претензиями военного ведомства к компании. Часть заявлений уже принята к производству.

«Сумма исковых требований совокупно составляет 30 миллионов 720 тысяч 717 рублей», — уточняется в материалах дела.
В Сети появилось фото заброшенной в Лондоне могилы беглого олигарха Березовского
В Сети появилось фото заброшенной в Лондоне могилы беглого олигарха Березовского
Официальные представители Минобороны и РЖД пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее сообщалось, что российский турист погиб в Паттайе (Таиланд), упав с девятого этажа жилого дома в районе Джомтьен. Мужчине предварительно диагностировали психоз, вызванный употреблением каннабиса.

Расследование продолжается, однако версия падения из-за несчастного случая рассматривается как основная.

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#минобороны
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В Сети появилось фото заброшенной в Лондоне могилы беглого олигарха Березовского
23 мая 2025, 02:23

Фото: iStock/imagoDens

В социальных сетях распространилось фото заброшенной могилы российского бизнесмена Бориса Березовского, бежавшего в 2001 году из РФ в Великобританию и скончавшегося там через 12 лет.
На снимке видно, что захоронение заросло травой, а крест заметно потемнел из-за отсутствия ухода. Пользователи сети сразу обратили внимание на плачевное состояние места погребения.

Фото можно увидеть в Telegram-канале «Банкста».



Могила Березовского находится в Лондоне. Бизнесмен, владевший активами «Первого канала», «Сибнефти» и «Аэрофлота», был фигурантом нескольких уголовных дел в РФ. Его смерть в загородном доме под Лондоном случилось 23 марта 2013 года. Полиция пришла к выводу, что бизнесмен сам принял решение уйти из жизни.

Публикация фото в Сети вызвала дискуссии о судьбе наследия Березовского и отношении к его памяти.

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Life.ru: внутрь статуи «Родина-мать» водят экскурсии для «блатных»
Life.ru: официальных экскурсий внутрь памятника «Родина-мать» нет
22 мая 2025, 18:19

Фото: iStock/A_Vladimir

Внутри монумент «Родина-мать зовёт!» — там сегодня умер академик РАЕН Николай Чесноков — напоминает заброшенный долгострой: голые бетонные стены, бетонные ступени, ни окон, ни дверей, никаких скамеек. Об этом Life.ru рассказала бывшая сотрудница музея-заповедника «Мамаев курган», она пожелала сохранить анонимность.
«Там нет естественной вентиляции, и ты вот в этой духоте находишься. Сегодня уже 26 градусов в Волгограде. А внутри жарко, тут помрёшь и здоровым внутри. Тем более идут-то они без лифта, по ступенькам на 16-й этаж», — рассказала она.
Собеседница Life.ru отметила, что обычный человек не сможет попасть внутрь памятника.
«Официальной экскурсии нет, но для «блатных» можно. Такая ВИП-экскурсия неофициальная», — заявила бывшая сотрудница музея «Мамаев курган».
На такую экскурсию и попал академик Чесноков. Он поднялся наверх, где ему стало плохо. По предварительным данным, прихватило сердце. Мужчина умер до приезда медиков, следствие проводит проверку.

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«Ушёл в массы»: стилист предрекла судьбу тренда на игрушки Labubu
Стилист Герман советует не покупать игрушки Labubu из-за спада популярности
22 мая 2025, 17:42

Фото: Instagram* / labuby_shop

Россияне вдохновились трендом на игрушки Labubu: только через Wildberries пользователи купили товар в общей сложности на семь миллионов рублей. Модное веяние пришло к нам под влиянием западных соцсетей.
Как рассказала в беседе с «Радио 1»стилист Марина Герман, тренд на Labubu сейчас пойдёт на спад, поэтому приобретать эти игрушки не стоит.
«Тренд пошёл в массы, он действительно уже на всех маркетплейсах продаётся, подделки, естественно, <…> уже сейчас тренд пойдёт на спад. Заскакивать в тренд, когда он идёт на спад, не стоит, то есть в него нужно заходить как-то в самом начале и быть вверху вот этой инфлюенсерской цепочки, а не уже когда это идёт в массы», — пояснила модный эксперт.
Она отметила, что быстрые тренды, как игрушки Labubu, задают в основном социальные сети, в частности TikTok, Pinterest. Но глобальные модные тренды — это результат серьёзной аналитики: сначала трендхантеры определяют новые модные тенденции, а затем дизайнеры известных модных домов воплощают их в жизнь.

Ранее психолог Мария Киселева заявила, что нынешнее поколение чаще страдают от хронического стресса, так как на них давят социальные сети, избыток выбора и завышенные ожидания от самих себя.

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*Запрещен в РФ
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