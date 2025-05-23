Реинкарнация Грибоедова: Джигурда записал песню на стихи Сергея Лаврова

Никита Джигурда (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Никита Джигурда записал песню на стихи министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Артист снял видео, на котором запечатлено исполнение его композиции.
«Это моя песня на стихи главного дипломата всея Руси Сергея Лаврова, которому как главе МИД России Владимир Путин вчера заслуженно вручил высшую награду России — орден Святого апостола Андрея Первозванного», — сообщил РИА Новости Джигурда.
Также он считает, что Сергей Лавров является реинкарнацией классика русской литературы и дипломата Александра Грибоедова.
Читайте также:
Джигурда поддержал Авербуха фразой «не ищите мозг», а его высмеяли
«Признанье заслуг от бандеровских сук»: Джигурда озорным стихотворением ответил на санкции Зеленского
«Жена воздействовала»: Отец Александра Реввы высказался о получении сыном гражданства РФ и назвал его подкаблучником
Анастасия Чубина