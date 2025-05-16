Джигурда поддержал Авербуха фразой «не ищите мозг», а его высмеяли

Никита Джигурда (Фото: Инстаграм* @instadzhigurda)
Актера Никиту Джигурду высмеяли из-за поддержки фигуриста Ильи Авербуха и его супруги Елизаветы Арзамасовой. Артист посвятил влюбленным публикацию в соцсетях, который подписал фразой «не ищите мозг».
Недавно Авербух очутился в эпицентре скандала после интервью с Ксенией Собчак. Во время беседы он вспомнил, как познакомился со своей женой. Ей тогда было лишь 15 лет. Журналистка поинтересовалась, как Илья воспринимает то, что она была еще ребенком. Фигурист удивился и назвал звезду «Папиных дочек» «молодой женщиной», у которой к тому моменту уже «все было».
Публику возмутили подобные откровения Авербуха. Многие посчитали, что теперь заявления Ильи негативно скажутся на репутации артистки. Звезды и коллеги супругов встали на их защиту, среди них оказался и Никита Джигурда.
В своем личном блоге он опубликовал ролик, в котором порассуждал о недоброжелателях и настоящей любви Ильи и Лизы. Все это звучало под мелодичную музыку. Джигурда посоветовал не искать в заднем проходе мозг и добавил ники супругов.
В соцсетях обратили внимание на фразу рядом с именами и отметили, что «получилось не очень». Кого-то даже рассмешила подпись.
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Публику возмутили подобные откровения Авербуха. Многие посчитали, что теперь заявления Ильи негативно скажутся на репутации артистки. Звезды и коллеги супругов встали на их защиту, среди них оказался и Никита Джигурда.
В своем личном блоге он опубликовал ролик, в котором порассуждал о недоброжелателях и настоящей любви Ильи и Лизы. Все это звучало под мелодичную музыку. Джигурда посоветовал не искать в заднем проходе мозг и добавил ники супругов.
В соцсетях обратили внимание на фразу рядом с именами и отметили, что «получилось не очень». Кого-то даже рассмешила подпись.
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Ольга Енгалычева