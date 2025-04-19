«Признанье заслуг от бандеровских сук»: Джигурда озорным стихотворением ответил на санкции Зеленского

Никита Джигурда (Кадр из видео: Инстаграм* @instadzhigurda)
Актёр, певец, шоумен и скандалист Никита Джигурда отреагировал на введение Зеленским против него персональных санкций. Причём сделал это в стихотворной форме и традиционно не стесняясь в выражениях.
Российские звёзды кино, театра, эстрады и даже цирка, внесённые в санкционный список «кровавым клоуном» Зеленским, по меткому определению Марии Захаровой, продемонстрировали всему миру яркое творчество и праведную позицию. Об этом Джигурда заявил в интервью телеканалу 360.ru.
Сам он подчеркнул, что гордится включением в этот перечень людей, которые своей творческой деятельностью и жизненной и гражданской позицией так не угодили киевскому режиму. Артист также зачитал стихотворный ответ Зеленскому, где сравнил Европу с продажной женщиной и отметил, что напугал бандеровцев, раз они начали с ним бороться издали с помощью санкций.
В финале стихотворения Джигурда вступился за гонимый на Украине русский язык, пообещав, что неприятности Киева не закончаться, пока власти не оставят в покое «великий и могучий», который, по словам певца, «на века».
Персональные санкции —
Как признанье заслуг
Перед Русью святой на года.
Напугал, видно, фракции
Бандеровских сук
Осудивший нацизм Джигурда.
Напомним, накануне, 18 апреля, Зеленский своим указом ввёл персональные санкции против Ярослава Дронова (SHAMAN), Николая Расторгуева (группа «Любэ»), Александра Розенбаума, актрисы Ирины Апексимовой, фехтовальщицы Софьи Великой, клоуна и дрессировщика Юрия Куклачёва и других актёров, певцов и спортсменов. Всего в новый санкционный список попали 20 человек.
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* Запрещённая в России социальная сеть
Сам он подчеркнул, что гордится включением в этот перечень людей, которые своей творческой деятельностью и жизненной и гражданской позицией так не угодили киевскому режиму. Артист также зачитал стихотворный ответ Зеленскому, где сравнил Европу с продажной женщиной и отметил, что напугал бандеровцев, раз они начали с ним бороться издали с помощью санкций.
В финале стихотворения Джигурда вступился за гонимый на Украине русский язык, пообещав, что неприятности Киева не закончаться, пока власти не оставят в покое «великий и могучий», который, по словам певца, «на века».
Персональные санкции —
Как признанье заслуг
Перед Русью святой на года.
Напугал, видно, фракции
Бандеровских сук
Осудивший нацизм Джигурда.
Напомним, накануне, 18 апреля, Зеленский своим указом ввёл персональные санкции против Ярослава Дронова (SHAMAN), Николая Расторгуева (группа «Любэ»), Александра Розенбаума, актрисы Ирины Апексимовой, фехтовальщицы Софьи Великой, клоуна и дрессировщика Юрия Куклачёва и других актёров, певцов и спортсменов. Всего в новый санкционный список попали 20 человек.
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SHAMAN отреагировал на санкции Зеленского словом из трёх букв
* Запрещённая в России социальная сеть
Александр Бойцов