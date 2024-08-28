Рейсы из Сочи в Казань перенаправили на запасной аэродром

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Утром 28 августа в аэропорту Казани были введены временные ограничения. Самолёты, направлявшиеся в этот город, были перенаправлены на запасной аэродром в Самаре. Об этом сообщили в РИА Новости.
Информацию об этом опубликовала пресс-служба воздушной гавани в своём Telegram-канале.
24 августа был атакован закрытый аэропорт Белгорода. По уточнённой информации, утром 23 августа беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в здание командно-диспетчерского пункта и взорвался. В результате атаки были разбиты окна аэропорта и незначительно повреждена обшивка здания.
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«Согласно сообщению, речь идёт о рейсах из московского аэропорта Шереметьево и из Сочи.Ранее Росавиация объявила о введении временных ограничений на работу аэропорта Казани в целях обеспечения безопасности полётов гражданских судов», — поделились в издании.
24 августа был атакован закрытый аэропорт Белгорода. По уточнённой информации, утром 23 августа беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в здание командно-диспетчерского пункта и взорвался. В результате атаки были разбиты окна аэропорта и незначительно повреждена обшивка здания.
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Мира Полтева