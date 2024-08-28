В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения полетов

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Временные ограничения полетов введены в аэропорту Нижнекамска. Об этом говорится в сообщении Росавиации.
Уточняется, что ограничения введены с 09:00 мск. Согласно информации ведомства, воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы.
Примечательно, что самолеты, следующие в Нижнекамск, перенаправлены в аэропорты Ижевска, Уфы и Самары. На данный момент иные подробности не называются.
Ранее сообщалось, что аэропорт Казани ввел временные ограничения на работу с 07:00 мск среды, 28 августа. По предварительным данным, присутствует угроза атаки вражеских беспилотников. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Примечательно, что самолеты, следующие в Нижнекамск, перенаправлены в аэропорты Ижевска, Уфы и Самары. На данный момент иные подробности не называются.
Ранее сообщалось, что аэропорт Казани ввел временные ограничения на работу с 07:00 мск среды, 28 августа. По предварительным данным, присутствует угроза атаки вражеских беспилотников. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова