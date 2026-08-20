Реклама спасла жизнь онкобольной женщине
Жительница США Дениз Ли узнала о раке легких на ранней стадии благодаря рекламному щиту, который заметила на улице. Об этом сообщает издание Metropoles.
Женщина курила на протяжении 40 лет, но в итоге смогла отказаться от вредной привычки. Однажды, проходя мимо баннера, она увидела контакты для бывших курильщиков, желающих пройти обследование на онкологию. Американка зашла на указанный сайт, заполнила предварительную анкету и получила направление на компьютерную томографию.
Исследование выявило новообразование в легком, которое напоминало рак. Диагноз подтвердился после дополнительных анализов и биопсии. При этом женщина не испытывала никаких симптомов. После обнаружения опухоли она перенесла операцию по ее удалению и несколько курсов химиотерапии. Затем пациентке назначили экспериментальный препарат, который принимается раз в месяц. В результате она достигла ремиссии.
Сама американка убеждена, что именно случайно увиденное объявление спасло ей жизнь, позволив выявить смертельно опасную болезнь на ранней стадии.
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