Реклама спасла жизнь онкобольной женщине

20 августа 2026, 13:07

Американка обнаружила рак легких на ранней стадии благодаря рекламному щиту

Фото: iStock/wutwhanfoto

Жительница США Дениз Ли узнала о раке легких на ранней стадии благодаря рекламному щиту, который заметила на улице. Об этом сообщает издание Metropoles.