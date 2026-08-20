Девушка пожаловалась на вздутие и головную боль и пережила менопаузу в 19 лет
Жительница Великобритании Энлли Томпсон в 19 лет столкнулась с онкологическим заболеванием яичников третьей стадии. Врачи удалили ей матку и провели курс химиотерапии. Об этом сообщает «Би-би-си».
Сначала девушка пожаловалась медикам на неприятные ощущения в животе. Специалисты предположили вирусную инфекцию, проблемы с мочевыводящими путями или последствия тревожности. Со временем боль усилилась настолько, что Томпсон обратилась за экстренной помощью.
Во время осмотра врачи нашли кисту и выписали обезболивающие. Позднее медики связались с пациенткой и пригласили ее на дополнительную диагностику. Обследование выявило опухоль яичников с метастазами.
Томпсон узнала, что операция лишит ее возможности самостоятельно выносить ребенка и вызовет раннюю менопаузу. Перед началом лечения врачи сохранили несколько ее яйцеклеток.
После хирургического вмешательства девушка прошла химиотерапию. Через год после завершения курса она продолжает испытывать приступы жара, слабость, боли в мышцах и суставах, а также жалуется на проблемы с концентрацией.
Томпсон полагает, что возраст усложнил раннюю диагностику. При этом она не обвиняет врачей, поскольку рак яичников у столь молодых пациенток встречается крайне редко.
Читайте также: