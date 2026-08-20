Девушка пожаловалась на вздутие и головную боль и пережила менопаузу в 19 лет

20 августа 2026, 11:07

Британка в 19 лет перенесла удаление матки после диагноза «рак яичников»

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Жительница Великобритании Энлли Томпсон в 19 лет столкнулась с онкологическим заболеванием яичников третьей стадии. Врачи удалили ей матку и провели курс химиотерапии. Об этом сообщает «Би-би-си».