Женщина ожила после остановки сердца на парковке и получила штраф

20 августа 2026, 10:35

Новозеландку оштрафовали за долгую стоянку после остановки сердца в автомобиле

Фото: iStock/franz12

54-летняя жительница Новой Зеландии пережила остановку сердца на парковке возле супермаркета, а когда пришла в себя, нашла на своей машине штраф за превышение времени стоянки. Об этом пишет газета Daily Star.