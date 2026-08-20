Женщина ожила после остановки сердца на парковке и получила штраф
54-летняя жительница Новой Зеландии пережила остановку сердца на парковке возле супермаркета, а когда пришла в себя, нашла на своей машине штраф за превышение времени стоянки. Об этом пишет газета Daily Star.
Все произошло 26 июля возле магазина New World. Женщина припарковала автомобиль, вышла из него и внезапно потеряла сознание. Находившаяся поблизости прохожая подбежала к пострадавшей, проверила ее пульс и, не обнаружив его, немедленно приступила к непрямому массажу сердца.
Благодаря оперативным действиям женщины и последующей помощи медиков пациентку удалось вернуть к жизни. Позже парамедики сообщили родственникам, что сердце новозеландки действительно останавливалось. Пострадавшую доставили в больницу, а ее машина осталась стоять на парковочном месте. Бесплатный период стоянки у супермаркета ограничен полутора часами, однако автомобиль простоял около пяти с половиной часов, пока его владелица находилась под наблюдением врачей.
Спустя несколько дней после выписки женщине пришло уведомление о нарушении с требованием оплатить штраф в размере 80 новозеландских долларов, что эквивалентно примерно четырем тысячам рублей. Семья попыталась обжаловать это решение. Оператор парковки отказался полностью аннулировать штраф, однако пошел навстречу и снизил сумму до 30 долларов (около 1,5 тысячи рублей). В официальном письме компания указала, что автомобиль находился на стоянке 341 минуту, и, хотя они учли исключительные обстоятельства, факт нарушения остался фактом.
Отец женщины назвал такое требование оскорбительным, однако его дочь в итоге решила оплатить штраф, чтобы прекратить затянувшийся спор, который причинял ей дополнительный стресс. Позже владелец супермаркета New World Orewa Стив Маклин связался с оператором парковки, принес извинения семье за доставленные неудобства и компенсировал уплаченную сумму.
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