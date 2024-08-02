Реконструкция стадиона «Чайка» в Королёве вышла на финишную прямую

Фото: Роман Савельев
На стадионе «Чайка», расположенном в микрорайоне Юбилейный городского округа Королёв, проводят масштабную реконструкцию, в настоящее время работы перешли в завершающую стадию. О ходе реконструкции рассказал начальник строительного участка Андрей Кузьмин, передаёт корреспондент Роман Савельев.
«Подходят к концу работы по фасаду административного здания. Сейчас ведётся укладка нового покрытия на небольшом тренировочном поле. Хоккейная площадка уже залита цементом. Кроме того, мы закончили черновые и отделочные работы в здании, провели и подключили все инженерные коммуникации», — сообщил Кузьмин.Он добавил, что рабочие обеспечены всеми необходимыми строительными материалами и объект будет сдан в установленный срок — к началу осени.
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