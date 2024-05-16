Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов
В Реутове начинается реконструкция стадиона спортшколы «Приалит»
«Строители только приступают к подготовительному этапу. В ближайшее время строители вывезут отходы, огородят площадку и установят паспорт объекта, чтобы все желающие имели возможность ознакомиться со сроками строительства», — сказал замглавы Реутова Владимир Покамин.Он добавил, что объект планируется ввести в эксплуатацию уже в будущем году.
В свою очередь, замглавы округа Лилия Богданова сообщила, что по окончании строительства будет произведена компенсационная посадка деревьев — взамен тех, которые пришлось вырубить для реализации проекта.
В ходе реконструкции на стадионе установят трибуны на тысячу человек, включая места для маломобильных людей. На первом этаже в подтрибунном пространстве проектом предусмотрен конференц-зал, тренажёрный зал для силовых упражнений и занятий акробатикой, раздевалки, душевые, медблок, массажные кабинеты, а также вестибюль с зоной ожидания, кафе и зона для флеш-интервью.
На втором этаже будут спортивные залы, зона отдыха, комнаты для тренеров, комната судей, комментаторская, ложи для просмотра соревнований, массажные кабинеты и хамам
На третьем этаже будет гостиница на 50 человек и актовый зал.
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