Реконструкцию магистральной теплосети в Кашире завершат в сентябре

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Кашире активной фазе – подготовка к отопительному сезону. В сентябре в городском округе завершат реконструкцию магистральной теплосети, а в следующем году построят четыре котельные.
Об этом глава муниципалитета Михаил Шувалов рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
В следующем году возведут ещё три БМК: на улицах Коммунистическая, 1-я Дзержинская и Ильича. Кроме того, обновят участки теплосетей суммарной протяжённостью 19,5 км. Помимо этого, планируется строительство шести центральных тепловых пунктов в мкр. Кашира-2.
В этом году в округе завершили работы по капитальному ремонту водовода от ВЗУ-6 в деревне Баскачи до ВЗУ-6а в мкр. Ожерелье. Сейчас идёт строительство магистральных водопроводных сетей в мкр. Кашира-2, протяженностью 37 км.
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«Очень важные программы мы реализуем в Кашире. Это, прежде всего, модернизация ЖКХ. Когда я встречался с жителями, от них звучал большой запрос и на качественную воду, и на замену труб», – сказал Воробьёв.
«Мы опрессовали все 139 км теплосетей, подготовили все 40 наших котельных. Что касается мнонгоквартирных домов, то на сегодня их готовность к отопительному сезону – 61 %. До 15 сентября необходимые работы закончим. Большая программа у нас по ремонту сетей. Завершаем реконструкцию магистральной теплосети, которая проходит по самому многочисленному району нашего городского округа – Кашира-2, где живут 25 тыс. человек», – сообщил Шувалов.Также на улице Стрелецкой приступили к строительству блочно-модульной котельной. Она будет обеспечивать теплом 14 МКД, Дом культуры и административно-промышленные здания. Работы завершат в этом году.
В следующем году возведут ещё три БМК: на улицах Коммунистическая, 1-я Дзержинская и Ильича. Кроме того, обновят участки теплосетей суммарной протяжённостью 19,5 км. Помимо этого, планируется строительство шести центральных тепловых пунктов в мкр. Кашира-2.
В этом году в округе завершили работы по капитальному ремонту водовода от ВЗУ-6 в деревне Баскачи до ВЗУ-6а в мкр. Ожерелье. Сейчас идёт строительство магистральных водопроводных сетей в мкр. Кашира-2, протяженностью 37 км.
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Лора Луганская