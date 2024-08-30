В Кашире запустили онлайн-проект доставки лекарств в ФАПы и амбулатории

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Кашире происходят важные перемены в системе здравоохранения. Об этом глава городского округа Михаил Шувалов доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи. Шувалов возглавил муниципалитет в июле прошлого года.
В прошлом году в городском округе обновили стационар и выполнили ремонт фасада Богатищевской амбулатории.
Продолжается работа по привлечению медицинских кадров. В прошлом году в муниципалитет пришёл работать 31 специалист, в 2024-м – уже 44. К жителям сельских территорий стали регулярно выезжать узкие специалисты – уролог, врач ультразвуковой диагностики, офтальмолог, стоматолог и кардиолог.
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Продолжается работа по привлечению медицинских кадров. В прошлом году в муниципалитет пришёл работать 31 специалист, в 2024-м – уже 44. К жителям сельских территорий стали регулярно выезжать узкие специалисты – уролог, врач ультразвуковой диагностики, офтальмолог, стоматолог и кардиолог.
«Основной запрос от них – обеспечение медикаментами. Совместно с Минздравом региона и Мособлмедсервисом мы запустили онлайн-проект доставки лекарств в наши ФАПы и амбулатории. Любой человек может их заказать, и медикаменты привезут именно в их населённый пункт», – рассказал Шувалов.Он пояснил, что аптека не может прийти в каждую деревню, а онлайн-доставка решает вопрос с необходимыми лекарствами.
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Лора Луганская