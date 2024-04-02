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Реконструкцию станции Железнодорожной завершат летом будущего года

02 апреля 2024, 19:13
Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Полностью завершить реконструкцию станции Железнодорожная, которая сейчас продолжается в Балашихе, планируется в июле 2025 года. Такой срок назвали в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Сейчас идёт второй этап реконструкции, который включает обновление платформ №3 и №4, устройство Северного вестибюля с оставшейся частью конкорса. На станции уже демонтирована надфундаментная часть, переустроены коммуникации в районе платформы №3. Сейчас строители возводят надфундаментную часть и готовятся к устройству фундамента северного павильона. Параллельно демонтируют действующую платформу №4», – говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что первый этап реконструкции завершили в сентябре. На станции возвели две платформы с навесами, построили южный вестибюль с конкорсом, где оборудовали 10 эскалаторов, четыре лифта и установили более 40 турникетов. Проведено благоустройство прилегающей территории.


Железнодорожная – одна из самых загруженных станций в Подмосковье. Ежедневно ею пользуются более 60 тыс. пассажиров. На станции возведут четыре новые платформы с навесами во всю длину и самый большой на МЦД мост-конкорс площадью более 5 тыс. кв. м.

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#железнодорожная станция
#железные дороги
#балашиха
#реконструкция
#подмосковье
#московская область
#строительство
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Столтенберг предложил создать фонд для Украины на сто миллиардов долларов
Генсек НАТО предложил создать фонд взносов для Киева на 100 миллиардов долларов
02 апреля 2024, 19:38

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд взносов для финансирования Украины на сумму 100 миллиардов долларов в течение пяти лет в рамках пакета документов, который будет подписан на июльском саммите альянса в Вашингтоне, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд союзнических взносов на сумму 100 миллиардов долларов в течение пяти лет для Украины в рамках пакета документов, который лидеры альянса подпишут, когда соберутся в Вашингтоне в июле.

По словам источников, союзники все еще обсуждают предложение Столтенберга и любую механику расчета, в том числе вопрос о том, включать ли двустороннюю помощь Украине в общую сумму.

В то же время отмечается, что предложение, которое нуждается в одобрении тридцати двух союзников НАТО, скорее всего, будет изменено до того, как будет окончательно согласовано.

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#россия
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#украина
#фонд
#нато
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У мессенджера Telegram произошел сбой
02 апреля 2024, 19:16

Фото: iStock/Penderev

Пользователи мессенджера Телеграм жалуются на работу приложения. Самая распространённая проблема в отправке Аудио и медиафайлов.
Прежде масштабный сбой в работе мессенджера произошел пятого марта.

Кроме Телеграм, неполадки в работе сервисов замечали пользователи YouTube, WhatsApp, сервисов Google.

Со сбоями в приложениях столкнулись в Германии, Испании и Франции. Через некоторое время сервисы заработали в прежнем режиме. Причины неполадок остались неизвестными.

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#youtube
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#интернет
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Установлено, кем в Москве работал десятый фигурант по делу о теракте в «Крокусе»
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Юсуфзода работал в Москве с отцом и братом
02 апреля 2024, 18:57

Фото: Istock/Олег Копьёв

Десятый фигурант по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджон Юсуфзода работал в Москве с отцом и братом. Об этом изданию РИА Новости сообщила его супруга.
Она рассказала, что ее муж приезжал в Москву на заработки. Официально трудоустроен не был, подрабатывал на стройках. Также известно, что у него была временная регистрация в Москве.

По данным правоохранителей, Юсуфзода перевел задержанным террористам деньги за проживание в съемной квартире в Москве. В настоящее время он арестован до 22 мая.

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Биолог Мануков предупредил о сроках начала нападения акул в Египте
02 апреля 2024, 18:26

Фото: iStock/Steve Hinczynski

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Юрий Мануков заявил, что акулы в Красном море на побережьях курортов Египта начинают активизироваться и могут нападать на людей преимущественно с середины апреля.
«В районе Шарм-эль-Шейха и Хургады наиболее опасное время с середины апреля до начала июня. В это время многие виды акул мигрируют из Индийского океана в Красное море и подходят к берегам на мелководье, так как здесь обильнее пища и здесь идут спаривание и деторождение. В этот период акулы наиболее агрессивны и очень опасны», — отметил в беседе с «Известиями» Мануков.

Он добавил, что немного безопаснее в этом отношении период с июня по август, однако в это время самки акул защищают своих детёнышей, так что тоже надо быть аккуратнее.

В прошлом году акулы не раз нападали на туристов в курортных зонах. В частности, четырёхметровая акула напала на туристку в египетском курортном городе Дахаб.

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#опасность
#животные
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Подмосковные парки принимают участие в премии «Парки России»
02 апреля 2024, 18:25

Фото: istockphoto / Valeriya

Парки Подмосковья приняли участие в I Всероссийской парковой премии «Парки России». Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Международная выставка-конференция по созданию, обслуживанию и развитию комфортной городской среды, парков отдыха состоится с 3 по 4 апреля.

«Всероссийская парковая премия- это отличная возможность для развития парков и общественных пространств страны. <…> Мы благоустраиваем ежегодно много парков регионе, используя, в том числе, информацию, которую получаем благодаря премии», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Стоит добавить, что от региона будут выступать 17 спикеров в 14 сессиях.

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#парки
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#премия
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В Москве выросли цены на первичное жильё
02 апреля 2024, 18:12

Фото: iStock/FooTToo

Первичная жилая недвижимость подорожала в столице на 11%. Об этом сообщил управляющий директор агентства недвижимости Руслан Сырцов.
«В девяти из 12 округов цены росли темпами, опережающими инфляцию. Это объясняется последствиями колебаний ключевой ставки и валютных курсов, изменениями на ипотечном рынке. Но на динамику цен влияет и интенсивное развитие многих локаций», — пояснил в беседе с «Известиями» Сырцов.

Он добавил, что вероятность дальнейшего роста стоимости такой недвижимости будет оставаться и далее, даже при более стабильной социально-экономической обстановке.

Ранее вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил, что в случае, если ключевая ставка не понизиться до осени, вторичное жильё в России подешевеет на 5-10%.

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#цены
#риэлтор
#москва
#недвижимость
#новостройки
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Подмосковье вышло в лидеры по обеспечению жителей чистой водой
02 апреля 2024, 18:11

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Московская область оказалась среди регионов, где с 2019 года выполнен самый большой объём работ по программе «Чистая вода». Об этом сообщил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.
«Обеспечивать россиян качественной питьевой водой помогает федеральный проект «Чистая вода». Благодаря ему в пяти регионах-лидерах ввели более 300 объектов водоснабжения. Наибольший объем работ с 2019 года выполнили в Брянской, Московской, Тамбовской, Саратовской областях и Кабардино-Балкарской Республике», – написал вице-премьер в своём телеграм-канале.
Подмосковные коммунальщики с 2014 года завершили строительство более 560 объектов водоснабжения по программе «Чистая вода». Это улучшило качество воды для более чем 2,5 млн жителей, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

По данным ведомства, с начала 2023 года завершено строительство 29 объектов питьевого водоснабжения в 19 городских округах. Чистая вода пришла в дома ещё более 128 тыс. жителей.
«В планах на этот год – построить и реконструировать еще 49 объектов питьевого водоснабжения. Тем самым мы дополнительно обеспечим качественной водой более 301 тыс. человек, а показатель обеспеченности жителей Подмосковья чистой питьевой водой увеличится до 94,5%», – заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

По данным Роспотребнадзора, обеспеченность чистой водой в Подмосковье выросла до рекордных значений – с 83,2% до 94,1%. По этому показателю Московская область занимает четвёртое место среди 18 регионов Центрального федерального округа.

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#чистая вода
#антон велиховский
#минжкх мо
#московская область
#подмосковье
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Школу в коттеджном посёлке «Кембридж» в Истре достроят к 1 сентября
02 апреля 2024, 18:06

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Школу, рассчитанную на 520 учеников, возводят на территории коттеджного посёлка «Кембридж» в городском округе Истра, ввести объект в эксплуатацию планируется до начала нового учебного года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Ход работ и качество материалов проверили строительные инспекторы совместно со специалистами подведомственной научно-исследовательской лаборатории «Мособлстройцнил». В частности, они проверили сварочные работы и качество монтажа металлоконструкций», — отмечается в сообщении.
Общая площадь учебного заведения составит свыше 7,5 тыс. квадратных метров, здесь будут учится школьники с 1 по 11 классы. В здании предусмотрены классы, лаборатории, библиотека, спортивный зал, а также актовый зал с гримёрками и костюмерными комнатами.

На пришкольной территории оборудуют стадион с футбольным полем, площадки для волейбола и баскетбола, а также обустроят пешеходные дорожки и проведут озеленение.

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#строительство
#истра
#школа
#главгосстройнадзор мо
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Депутат Говырин заявил об ответственности за продажу подделок на маркетплейсах
02 апреля 2024, 18:00

Фото: iStock/Abdullah Durmaz

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что предпринимателям, торгующим на маркетплейсах подделками. Может грозить тюрьма.
«В эпоху интернет-торговли может показаться соблазнительным наладить прибыльный бизнес на продаже реплик известных брендов. Но это чревато серьёзными последствиями. Контрафактная продукция — нарушение прав интеллектуальной собственности, которое может привести к крупным штрафам и даже уголовной ответственности», — пояснил в беседе с «Известиями» Говырин.

Он добавил, что продажа подделок брендов является незаконным использованием чужих товарных знаков.

Ранее ФАС РФ установила, что маркетплейсы Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке, однако на проверки действует мораторий, поэтому ведомство работает с компаниями для устранения нарушений.

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