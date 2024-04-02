Реконструкцию станции Железнодорожной завершат летом будущего года

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Полностью завершить реконструкцию станции Железнодорожная, которая сейчас продолжается в Балашихе, планируется в июле 2025 года. Такой срок назвали в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Сейчас идёт второй этап реконструкции, который включает обновление платформ №3 и №4, устройство Северного вестибюля с оставшейся частью конкорса. На станции уже демонтирована надфундаментная часть, переустроены коммуникации в районе платформы №3. Сейчас строители возводят надфундаментную часть и готовятся к устройству фундамента северного павильона. Параллельно демонтируют действующую платформу №4», – говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что первый этап реконструкции завершили в сентябре. На станции возвели две платформы с навесами, построили южный вестибюль с конкорсом, где оборудовали 10 эскалаторов, четыре лифта и установили более 40 турникетов. Проведено благоустройство прилегающей территории.
Читайте также:
У станции Виноградово из-за разлива реки перекрыли мост
На станции Лобня построят пешеходный переход с лифтами и эскалаторами
Воробьёв объявил о планах строительства в Химках новой станции МЦД-3
Лора Луганская