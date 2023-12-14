Воробьёв объявил о планах строительства в Химках новой станции МЦД-3

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В Химках построят новую железнодорожную станцию на МЦД-3. На это выделили 1 млрд рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв после просмотра программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
«В Химках люди просили построить станцию Химки-2 на новом скоростном диаметре МЦД-3. Вместе с РЖД тему проработали, готовы начать проектирование в 2024 году и выйти на строительство в 2025-м. В областном бюджете на это уже заложено 1 млрд рублей», – написал глава региона в своём телеграм-канале.По словам Воробьёва, он знает, что в Химках сложная ситуация с отоплением и горячей водой, периодически случаются отключения.
«Глава там в постоянном контакте с людьми, чтобы информировать о восстановительных работах, если случаются аварии. Мы реализуем в городе вместе с Газпромом трёхлетнюю программу модернизации ЖКХ. Сети будут ремонтироваться весь 2024 и 2025 годы», – пояснил губернатор.Он пообещал продолжить работу и по всем остальным обращениям к президенту. По словам Воробьёва, ни одно из них не останется без внимания. Главы муниципалитетов будут сопровождать все темы персонально, встречаться с жителями и вместе принимать решения.
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Лора Луганская