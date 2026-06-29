Рекордная жара под Калининградом отправила к врачам десятки людей

29 июня 2026, 15:57

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В пресс-службе министерства здравоохранения Калининградской области сообщили, что с 26 по 28 июня в регионе 40 человек обратились в скорую помощь с тепловым ударом на фоне аномальной жары. Об этом пишет РИА Новости.