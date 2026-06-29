Рекордная жара под Калининградом отправила к врачам десятки людей
В пресс-службе министерства здравоохранения Калининградской области сообщили, что с 26 по 28 июня в регионе 40 человек обратились в скорую помощь с тепловым ударом на фоне аномальной жары. Об этом пишет РИА Новости.
В ведомстве уточнили: речь идет только о вызовах скорой. Часть жителей приходила за помощью в медпункты, поликлиники и стационары, поэтому общее число обращений выше. Медики напомнили, что высокая температура резко усиливает нагрузку на сердце и сосуды. В жаркие дни растет риск перегрева и обезвоживания. Тревожными признаками врачи назвали слабость, головокружение, головную боль, тошноту, покраснение кожи, учащенное дыхание и сердцебиение, а еще резкий подъем температуры тела.
Особенно тяжело жару обычно переносят пожилые люди, дети, беременные женщины, а также пациенты с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. Врачи советуют в такие дни по возможности не выходить на улицу в полдень, пить больше воды, носить светлую одежду и не оставлять детей и животных в закрытых автомобилях даже на короткое время. При первых признаках перегрева специалисты рекомендуют немедленно перейти в тень или прохладное помещение, выпить воды и по возможности охладить тело влажной тканью. Если состояние человека ухудшается, появляется спутанность сознания или температура тела продолжает расти, необходимо как можно быстрее обращаться за медицинской помощью.
По информации регионального гидрометцентра, конец июня принес области температурный рекорд за всю историю наблюдений. В воскресенье на территории рыбного порта в Калининграде термометры показали 36,2 градуса. Синоптики ожидают, что уже со вторника жара начнет отступать. В ближайшие сутки температура в регионе составит от 23 до 28 градусов.
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