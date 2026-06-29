Уральцам запретили выезд за границу

29 июня 2026, 14:31

ФССП запретила выезд 319 тысячам свердловчан из России из-за задолженностей

Фото: istockphoto/Evgeniy Grishchenko

В Свердловской области более 319 тысяч жителей столкнулись с временным запретом на выезд за рубеж из-за неоплаченных долгов. Эту меру принудительного взыскания признали одной из самых эффективных.