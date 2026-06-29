Уральцам запретили выезд за границу
В Свердловской области более 319 тысяч жителей столкнулись с временным запретом на выезд за рубеж из-за неоплаченных долгов. Эту меру принудительного взыскания признали одной из самых эффективных.
С начала текущего года благодаря ей удалось вернуть свыше 1,6 миллиарда рублей, сообщили URA.RU в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП). В ведомстве уточнили, что полученные средства направляются на погашение алиментных платежей, кредитных обязательств, налоговых сборов и административных штрафов.
В преддверии летнего отпускного сезона свердловчан призывают заранее проверять наличие задолженностей и оплачивать их до планируемого вылета. В ГУФССП подчеркивают, что снятие запрета на выезд не происходит моментально после оплаты: для обработки данных и зачисления средств требуется определенное время.
Проверить текущие долги, а также оплатить их можно дистанционно — через официальный сайт управления или личный кабинет на портале «Госуслуги». Для личного приема к судебным приставам необходимо предварительно записаться через сервис «Электронная очередь».
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