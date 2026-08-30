Рекордное потепление Тихого океана может привести к потерям в триллионы долларов
Рекордное повышение температуры в Тихом океане, которое зафиксировали в 2026 году, может обернуться потерями в триллионы долларов и ускорить глобальное потепление. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на исследователей.
В июне метеорологи сообщили о начале Эль-Ниньо – аномального нагрева экваториальной части Тихого океана. Это явление все еще продолжает набирать силу. Американские учёные оценивают вероятность того, что к концу года оно станет очень сильным, в 95 процентов.
Согласно материалу, экономические потери от таких явлений могут исчисляться триллионами долларов, особенно для тропических стран. Кроме того, Эль-Ниньо уже сейчас превращает Панамский канал в узкое место мировой торговли – из-за засухи цена прохода для крупных судов подскочила до 2,5 миллиона долларов против обычных 800 тысяч.
В других регионах, напротив, явление вызывает избыточные осадки: в июле они обрушились на Чили и повлияли на производство меди. Бразилия также страдает от последствий – на севере и в Амазонии стоит аномальная жара и засуха, а на юге не прекращаются ливни и наводнения.
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