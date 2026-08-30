Рекордное потепление Тихого океана может привести к потерям в триллионы долларов

30 августа 2026, 01:32

WSJ: Рекордный нагрев Тихого океана в 2026 году обернётся потерями в триллионы долларов

Фото: iStock/Mik122

Рекордное повышение температуры в Тихом океане, которое зафиксировали в 2026 году, может обернуться потерями в триллионы долларов и ускорить глобальное потепление. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на исследователей.