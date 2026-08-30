Крупный ландшафтный пожар ликвидировали в Оренбуржье
В Оренбуржье полностью потушили крупный ландшафтный пожар, площадь которого ранее превысила 13 тысяч гектаров. Об этом сообщили вечером 29 августа в канале «МЧС Оренбургской области» на платформе MAX.
Возгорание сухой травы началось вчера утром в районе урочища Ольховка и посёлка Маячный в Кувандыкском муниципальном округе. Изначально огонь охватил около девяти тысяч гектаров, но затем распространился дальше.
Всего к тушению привлекли не менее 22 специалистов и 11 единиц техники. Угрозы населённым пунктам за время операции не возникало. Пожарные расчёты, которые к настоящему моменту завершили работу, пока что остаются на месте для контроля обстановки.
Ранее «Радио 1» передавало, что риэлторшу из Оренбурга оштрафовали за оскорбительные высказывания в интернете в адрес мужчин. Её бизнес-партнёра возмутили слова, в которых представители сильного пола были названы «бездомными собаками», «балластом» и «подлыми баранами».
Читайте также: