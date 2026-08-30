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Крупный ландшафтный пожар ликвидировали в Оренбуржье

Огнеборцы Оренбуржья устранили ландшафтный пожар на площади свыше 13 тысяч гектаров
Фото: канал в MAX «МЧС Оренбургской области»/@id5610084427_gos

В Оренбуржье полностью потушили крупный ландшафтный пожар, площадь которого ранее превысила 13 тысяч гектаров. Об этом сообщили вечером 29 августа в канале «МЧС Оренбургской области» на платформе MAX.



Возгорание сухой травы началось вчера утром в районе урочища Ольховка и посёлка Маячный в Кувандыкском муниципальном округе. Изначально огонь охватил около девяти тысяч гектаров, но затем распространился дальше.

Всего к тушению привлекли не менее 22 специалистов и 11 единиц техники. Угрозы населённым пунктам за время операции не возникало. Пожарные расчёты, которые к настоящему моменту завершили работу, пока что остаются на месте для контроля обстановки.

Ранее «Радио 1» передавало, что риэлторшу из Оренбурга оштрафовали за оскорбительные высказывания в интернете в адрес мужчин. Её бизнес-партнёра возмутили слова, в которых представители сильного пола были названы «бездомными собаками», «балластом» и «подлыми баранами».

Мария Моисеева

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