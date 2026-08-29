Поезд насмерть сбил двух человек в Ленобласти
В Тосненском районе Ленинградской области поезд насмерть сбил двух человек. Об этом вечером 29 августа сообщили в Telegram-канале «Аварийно-спасательная служба ЛО».
Инцидент произошёл на железнодорожных путях между посёлками Стекольное и Новолисино. Специалисты поисково-спасательного отряда города Тосно получили заявку о случившемся и незамедлительно выехали на место, чтобы оценить ситуацию и эвакуировать погибших. Тела забрали с путей и доставили к станции Новолисино, где передали их сотрудникам полиции. Обстоятельства трагедии в настоящий момент уточняются.
Ранее «Радио 1» передавало, что в центре Москвы падение подъёмника привело к гибели человека. Также пострадала одна женщина, которой врачи диагностировали тяжёлые повреждения: перелом шеи, обоих предплечий и закрытую черепно-мозговую травму.
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