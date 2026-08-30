SHOT: В Киеве прогремели мощные взрывы, загорелись склады с вооружением
В ночь с 29 на 30 августа российская армия нанесла удары по Киеву и ряду других украинских городов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места событий.
Первые взрывы раздались вчера примерно в десять вечера. В Киеве прилёты пришлись на Подольский и Голосеевский районы – там пламя охватило склады с вооружением. По предварительным сведениям, одна из атак поразила ТЭЦ-5, из-за чего в ряде мест временно пропали свет и вода. Пожары также вспыхнули в Оболонском и Днепровском районах.
Согласно материалу, удары наносились не только по Киеву. В Павлограде загорелся крупный логистический центр, а в Кременчуге силы РФ успешно поразили местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
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