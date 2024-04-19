Ректор Института русского языка уволена после скандала с мигрантами

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Ректор Института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская освобождена от занимаемой должности. Причиной стал скандал с сертификатами о знании русского языка для мигрантов.
Исполняющим обязанности ректора назначен Никита Гусев, который ранее занимал должность проректора МГУ, сообщают «Известия». Увольнение Трухановской произошло на следующий день после совещания главы министерства науки и образования РФ Валерия Фалькова с ректорами вузов. На встрече он заявил, что необходимо усилить контроль за качеством проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации.
Кроме того, было решено, что с 1 мая 2024 года все коммерческие партнеры вузов, которые проводят экзамен по русскому языку для мигрантов и выдают сертификаты о его знании должны быть исключены из этой процедуры.
Интересно, что именно Трухановская на посту ректора одного из ведущих лингвистических вузов страны неоднократно выступала с инициативой ужесточения правил сдачи русского языка мигрантами, указывая на коррупционные риски при существующем механизме.
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Кроме того, было решено, что с 1 мая 2024 года все коммерческие партнеры вузов, которые проводят экзамен по русскому языку для мигрантов и выдают сертификаты о его знании должны быть исключены из этой процедуры.
Интересно, что именно Трухановская на посту ректора одного из ведущих лингвистических вузов страны неоднократно выступала с инициативой ужесточения правил сдачи русского языка мигрантами, указывая на коррупционные риски при существующем механизме.
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Александр Бойцов