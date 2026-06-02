Ректора СПбГУП Запесоцкого восстановили в должности

02 июня 2026, 13:34

Ректора петербургского Гуманитарного университета профсоюзов Александра Запесоцкого восстановили в должности после скандального обвинения в незаконном переходе вуза в собственность ФНПР.





Напомним, Запесоцкого отстранили от должности в конце декабря 2025 года по иску Генпрокуратуры, в котором говорилось, что СПбГУП перешел в собственность Федерации независимых профсоюзов незаконно. Надзорный орган требовал вернуть имущество вуза государству. Однако 1 июня стало известно, что Арбитражный суд снял арест с имущества вуза, а Запесоцкий вернется к исполнению обязанностей ректора СПбГУП в ближайшее время.



В разговоре с «Петербургским дневником» он отметил, что правоохранительная система перегружена наведением порядка, и недоразумения неизбежны.





«Как человеку это может быть мне сто раз обидно, но ректор обижаться не имеет права. Работать надо. Теперь вуз готов снова работать на уровне, признанном профессиональным сообществом выдающимся. То есть весь потенциал сохранен и будет реализовываться дальше», — сказал Запесоцкий.

«Первый шаг уже сделан. 1 июня состоялось заседание Совета попечителей СПбГУП. И я, как его член, попросил перевести меня на другую работу — советником президента ФНПР. И, как член Совета, предложил новую кандидатуру ректора — Ларису Алексеевну Пасешникову, которая блестяще работает первым проректором 20 лет», — приводит «Вечерний Санкт-Петербург» слова Запесоцкого.