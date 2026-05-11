В России ввели «день тишины» при зачислении в вузы. Об этом РИА Новости рассказал замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук.
По его словам, нововведение должно сделать процесс поступления более предсказуемым и справедливым для всех кандидатов. Более того, оно поможет университетам подойти к своим решениям с повышенной точностью.
В день, когда приёмные комиссии издают приказы о зачислении, любые действия с документами временно приостанавливаются — абитуриенты не смогут вносить изменения в свои заявления и согласия на зачисление. Ожидается, что «день тишины» позволит поступающим в полной мере осознать свой статус и рационально распланировать дальнейшие шаги. Что касается приёмных комиссий, то им этот период времени поможет завершить зачисление в упорядоченном режиме.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев оценил инициативу Министерства просвещения РФ о введении дополнительных выплат учителям за работу на экзаменах. Он подчеркнул важность такой идеи на фоне колоссальной нагрузки, с которой сталкиваются педагоги, когда проводятся ЕГЭ и ОГЭ.
