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В Пущине построят два дома для переселенцев из аварийного жилья

18 января 2024, 20:09
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Весной в Пущине введут в эксплуатацию два дома на 193 квартиры. Туда переселят людей, проживающих в аварийном жилье, сообщил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
Другой темой стало теплоснабжение. Как отметил Никитенко, в Серпухове аварийных ситуаций не было.

Активно продолжается модернизация системы теплоснабжения. Компания «Газпром теплоэнерго Московская область» построила 14 новых источников тепла, на 11 объектах провели реконструкцию и техническое перевооружение. Проложено 5,3 км тепловых сетей, организован единый диспетчерский центр. Всё это позволило улучшить качество и надёжность теплоснабжения округа.


Ранее на встрече с губернатором Никитенко объявил, что в этом году в Серпухове планируется благоустроить несколько общественных территорий.

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Путин поручил обеспечить подготовку специалистов мирового уровня в области ИИ
18 января 2024, 20:06

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить подготовку в России ученых-разработчиков мирового уровня в области искусственного интеллекта. Об этом говорится на сайте Кремля.
Сообщается, что кабмину совместно с образовательными организациями необходимо до 1 сентября текущего года обеспечить увеличение количества приема на обучение за счет бюджетных средств по специальностям и направлениям подготовки, которые связаны с разработкой технологий ИИ. Также глава государства поручил правительству РФ вместе с ассоциацией «Альянс в сфере искусственного интеллекта» обеспечить создание и утверждение дополнительной профессиональной программы в области ИИ для руководителей крупнейших компаний, а также образовательных учреждений.

Ранее сообщалось, что на выставке «Россия» на ВДНХ состоялся День цифровизации. Об ИТ-разработках Подмосковья на стенде региона рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. Стоит отметить, что в Подмосковье искусственный интеллект используется во многих сферах.

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Большой Серпухов в 2024 году ждёт масштабное благоустройство
18 января 2024, 19:51

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году в Серпухове благоустроят несколько общественных территорий. Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главой городского округа Сергеем Никитенко.
«В прошлом году произошло объединение важных для нас и для страны муниципальных образований – Серпухова, Протвина и Пущина. Округ имеет значительный ресурс, благодаря новым предприятиям и налогоплательщикам. Наша задача – обеспечить его дальнейшее развитие», – сказал Воробьёв.
Региональный закон о преобразовании трёх территорий в единый городской округ был принят 30 января 2023-го. По словам Никитенко, за год произошли важные изменения для жителей.
«Научный, производственный и финансовый потенциалы Серпухова, Пущина и Протвина открывают перед нами дополнительные возможности, задают вектор развития объединённого городского округа. В 2023-м по президентской программе у нас были реконструированы две школы в Серпухове, лицей в Протвине, открыл двери новый детский сад в микрорайоне Ногина в Серпухове», – рассказал глава муниципалитета.
Он также напомнил, что проведена модернизация стадионов «Спартак» в Серпухове, «Протва» в Протвине, стадиона в школе №3 города Пущино. Важное значение для жителей имеет благоустройство.
«В прошлом году в Пущине мы сделали фонтан – современное гидротехническое сооружение, которое украсило город. Реализовали проект благоустройства общественного пространства «Таблетка», в рамках первого этапа обновили бульвар им. Болотова. В Серпухове закончили второй этап реконструкции набережной реки Нара», – перечислил Никитенко.
В наступившем году по инициативе жителей в Пущине приведут в порядок памятную стелу в парке Победы. А в Протвине завершат работы в пешеходной зоне ул. Ленина, благоустроят общественные территории «Сказка» и «Лесной бульвар».

Кроме того, будет закончена реконструкция ДК «Протон», которая длится около трёх лет. По словам Никитенко, это очень востребованный объект у жителей Протвина.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#серпухов
#московская область
#подмосковье
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Метеоролог Позднякова предупредила о крайне ненастной погоде в Крещение
18 января 2024, 19:28

Фото: istockphoto.com/Dreef

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в ночь Крещение в Москве будет метель, а в течение дня ожидается мокрый снег.
«В Крещение ожидается крайне ненастная погода. Будет ветрено, пройдёт мокрый снег. Это надо учитывать тем, кто собирается купаться в проруби. Количество осадков, которое мы ожидаем в крещенскую ночь, составляет от 3 до 8 мм. Минимальная температура придется на самое начало ночи. В Москве будет -2…-4°C. Но где-то в интервале от 01:00 до 03:00 температура воздуха повысится до слабоположительных значений», — отметила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

Также может быть кратковременная гололедица.

До этого автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков заявил, что во время ненастной погоды и снегопада водителям стоит проявлять осторожность и анализировать ситуацию на дороге.

«Во-первых, желательно понимать, как ваша машина едет. Так, если сзади никого нет, можно попытаться пару раз тормознуть на небольшой скорости, чтобы понять, как на данном покрытии машина тормозит. Во-вторых, надо ехать с той скоростью, с которой ты видишь, соблюдая дистанцию. <…> Надо думать не только за себя, но и «за того парня». Если у вас хорошо работают щётки, если у вас светят чистые фары, то это не значит, что у другого водителя тоже всё хорошо», — отметила в беседе с RT Кадаков.

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#погода
#снег
#крещение
#гололедица
#машина
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Подмосковный омбудсмен Фаевская защитила права инвалида
18 января 2024, 18:41

Фото: пресс-служба Ирина Фаевская

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла инвалиду из Павловского Посада. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
Заявитель рассказал, что в одном из медучреждений ему несправедливо отказали в заверении доверенности на право получения матерью причитающихся ему социальных выплат.
«Чтобы помочь разобраться в ситуации, мы направили запрос в подмосковную прокуратуру. По результатам проведённой проверки было установлено, что оснований для отказа в заверении доверенности нет», – рассказала Фаевская.
В итоге городская прокуратура внесла представление, которое было удовлетворено. Сотрудников больницы обязали соблюдать нормы действующего законодательства.

В пресс-службе Фаевской напомнили тем, чьи права нарушены и восстановить их самостоятельно не удалось, что они могут обратиться за помощью в аппарат уполномоченного по электронной почте upchmo@mosreg.ru.

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#ирина фаевская
#омбудсмен
#правозащита
#московская область
#подмосковье
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Против лидера узбекской диаспоры возбудили дело за оскорбление участников СВО
Против лидера узбекского землячества возбудили дело из-за оскорбления бойцов СВО
18 января 2024, 18:38

Фото: istock / Akintevs

В Москве в отношении Усмана Баратова возбуждено уголовное дело из-за оскорбления участников специальной военной операции. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По информации следствия, в декабре 2023 года Баратов опубликовал соцсети картинку, которая унижает достоинство российских военнослужащих. Спустя время он удалил фото, но мимо такого поступка не прошли мимо российские военкоры, обратившиеся в СК. Баратов подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Отмечается, что Усман Баратов является лидером межрегионального узбекского землячества «Ватандош».

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#ук
#операции
#рф
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На Курском вокзале открыли обновлённый пешеходный тоннель №1
18 января 2024, 18:33

На Курском вокзале в Москве для пассажиров после реконструкции открыли тоннель №1. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на Московскую железную дорогу.
«Переход соединяет цокольный этаж основного здания вокзала с новым подземным распределительным вестибюлем для прохода на платформы №5, 6 и 7 к пригородным поездам Курского направления и МЦД-2, а также «Ласточкам» межрегионального сообщения. Кроме того, из тоннеля можно выйти на платформу №4 для посадки и высадки в поезда МЦД-4», – говорится в сообщении.
Тоннель расширили, обновили напольное покрытие и облицовку стен, смонтировали современную систему освещения. Для слабовидящих пассажиров в переходе уложена тактильная плитка.

Маломобильные пассажиры могут воспользоваться лифтом. Помимо этого, переход оборудован системой видеонаблюдения, громкой связью, навигационными указателями, информационным табло и рамками металлодетектора для досмотра пассажиров.

Также в тоннеле установлены валидаторы, а у входа – кассы и аппараты для покупки билетов.

В ближайшее время на реконструкцию закроется тоннель №2. Предполагается, что в нём проведут аналогичные работы. Одновременно будет идти строительство двух новых платформ и выхода на них из тоннеля.

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#транспорт
#вокзал
#реконструкция
#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
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В Истре проинспектировали строительство очистных сооружений на фабрике соевых соусов
18 января 2024, 18:01

Фото: Главгосстройнадзор МО

Стройплощадку, на которой возводят локальные очистные сооружения для фабрики по производству соевых соусов в Истре, посетили с проверкой инспекторы Главгосстройнадзора Московской области.
«Объект площадью около 800 квадратных метров начали строить больше года назад. Система будет рассчитана на очистку бытовых и производственных сточных вод, образующихся при производстве соевого соуса, в объёме 250 кубометров в сутки», — отмечается в сообщении.

Очистные сооружения будут вводить в эксплуатацию поэтапно. На первом этапе воды, прошедшие предварительную очистку, будут поступать в централизованную систему водоотведения. На втором этапе очищенные воду будут сбрасывать непосредственно в рыбохозяйственный водоём. Очистные сооружения оборудуют сертифицированным оборудованием.

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#истра
#строительство
#очистные сооружения
#главгосстройнадзор мо
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В Подмосковье проверили качество воздуха
18 января 2024, 17:49

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Мобильные экологические лаборатории в ходе 18 выездов взяли пробы воздуха в 13 городских округах Московской области, сообщает пресс-служба министерства экологии региона.
«Исследования проводились по 31 загрязняющему веществу. Ни в одной пробе предельно допустимая концентрация ПДК таких веществ не превышена не была», — говорится в сообщении.
Исследования проводились в период с 11 по 18 января в Богородском городском округе, Люберцах, Одинцовском, Раменском, Щёлкове, Можайском, Красногорске, Подольске, Ленинском, Егорьевске, Клину, Пушкинском и Коломне.

Глава Минэкологии области Тихон Фирсов подчеркнул, что мониторинг состояния атмосферного воздуха в регионе проводится постоянно. В работе задействованы как мобильные, так и стационарные экологические посты.

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#экология
#воздух
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#подмосковье
#московская область
#тихон фирсов
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Таганский суд отклонил еще один иск к Ивлеевой на 1 млрд рулей
18 января 2024, 17:44

Фото: istock / AMilkin

Таганский суд Москвы не стал рассматривать иск на один миллиард рублей в качестве компенсации морального вреда к блогеру Анастасии Ивлеевой за организацию «голой вечеринки». Об этом информирует РБК, ссылаясь на пресс-службу московских судов общей юрисдикции.

«18 января 2024 Таганский районный суд города Москвы отказал в принятии искового заявления Иншакова А.И», — сказано в публикации.
Иск отменили из-за того, что истец является гражданином, который не обладает правом выступать в защиту других лиц.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципалитетов прокомментировал скандальную «голую вечеринку». Он заявил, что те, кто вернулся с СВО совершенно по-другому смотрят на жизнь и не станут без штанов скакать на каком-то мероприятии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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