В Пущине построят два дома для переселенцев из аварийного жилья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Весной в Пущине введут в эксплуатацию два дома на 193 квартиры. Туда переселят людей, проживающих в аварийном жилье, сообщил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
Другой темой стало теплоснабжение. Как отметил Никитенко, в Серпухове аварийных ситуаций не было.
Активно продолжается модернизация системы теплоснабжения. Компания «Газпром теплоэнерго Московская область» построила 14 новых источников тепла, на 11 объектах провели реконструкцию и техническое перевооружение. Проложено 5,3 км тепловых сетей, организован единый диспетчерский центр. Всё это позволило улучшить качество и надёжность теплоснабжения округа.
Ранее на встрече с губернатором Никитенко объявил, что в этом году в Серпухове планируется благоустроить несколько общественных территорий.
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Активно продолжается модернизация системы теплоснабжения. Компания «Газпром теплоэнерго Московская область» построила 14 новых источников тепла, на 11 объектах провели реконструкцию и техническое перевооружение. Проложено 5,3 км тепловых сетей, организован единый диспетчерский центр. Всё это позволило улучшить качество и надёжность теплоснабжения округа.
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Лора Луганская